Холодницкий уволился из САП

Офис генпрокурора уволил Назара Холодницкого с должности заместителя генерального прокурора — руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в связи с подачей им соответствующего заявления.

Об этом говорится в приказе с подписью генерального прокурора Ирины Венедиктовой, который опубликовал сам Назар Холодницкий.

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Пять лет Холодницкого в САП

По словам Холодницкого, за пять лет его работы НАБУ и САП установили убытков по уголовным производствам на более чем 200 млрд грн, привлекли к ответственности 16 народных депутатов, 22 топ-чиновников, 47 судей, 68 руководителей государственных предприятий и 17 высших должностных лиц государственных органов.

— За пять лет мне удалось создать коллектив, преданный своему делу и идее — несокрушимый, сильный и профессиональный. Это настоящие спартанцы, которые преданно служат своему народу и готовы к бескомпромиссной борьбе с коррупцией, — написал уже экс-руководитель САП.

Фото: Александр Сенько