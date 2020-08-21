PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Холодницкий уволился из САП

Офис генпрокурора уволил Назара Холодницкого с должности заместителя генерального прокурора — руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в связи с подачей им соответствующего заявления.

Об этом говорится в приказе с подписью генерального прокурора Ирины Венедиктовой, который опубликовал сам Назар Холодницкий.

Холодницкий уволился из САП

Читайте: $800 тыс. за назначение: мужчина пытался подкупить главу Фонда госимущества

Пять лет Холодницкого в САП

По словам Холодницкого, за пять лет его работы НАБУ и САП установили убытков по уголовным производствам на более чем 200 млрд грн, привлекли к ответственности 16 народных депутатов, 22 топ-чиновников, 47 судей, 68 руководителей государственных предприятий и 17 высших должностных лиц государственных органов.

— За пять лет мне удалось создать коллектив, преданный своему делу и идее — несокрушимый, сильный и профессиональный. Это настоящие спартанцы, которые преданно служат своему народу и готовы к бескомпромиссной борьбе с коррупцией, — написал уже экс-руководитель САП.

Фото: Александр Сенько

 

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх