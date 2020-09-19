В столичном парке Владимирская горка появился фонтан со скульптурой Архистратига Михаила. Его открыл 19 сентября мэр Киева Виталий Кличко.

В торжествах приняли участие ветераны АТО, спасатели, врачи и представители всех религиозных конфессий.

Скульптура установлена ​​на колоколе, который, по словам Кличко, символизирует красоту, толерантность и многообразие Киева — его холмы и храмы.

— Фигура Архангела Михаила — элемент герба нашего города. Скульптуры Архистратига украшали охраняли Киев и в средневековье, и в более поздние времена. Сегодня символический день — 19 сентября — День воспоминания чуда Архистратига Михаила. И теперь Архангел отсюда будет оберегать, вдохновлять и дарить веру в наши силы и в наши победы, — подчеркнул он.

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Создание скульптуры финансировали меценаты, а чашу фонтана установили за средства столичного бюджета.











В Киеве открыли фонтан со скульптурой Архистратига Михаила / 3 фотографии

Михайлово чудо 2020

Православные украинцы ежегодно 19 сентября отмечают праздник Михайлово чудо, посвященный Архангелу Михаилу.

Чудо заключалось в том, что Архангелу удалось спасти христиан и их храм от нападения язычников в Хонах (Колоссах).