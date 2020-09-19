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Факти / Україна

У Києві відкрили фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла

У столичному парку Володимирська гірка з’явився фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла. Його відкрив 19 вересня мер Києва Віталій Кличко.

В урочистостях взяли участь ветерани АТО, рятувальники, лікарі та представники всіх релігійних конфесій.

Скульптура встановлена на дзвоні, який, за словами Кличка, символізує красу, толерантність і розмаїття Києва – його пагорби і храми.

– Фігура Архангела Михаїла – елемент герба нашого міста. Скульптури Архистратига прикрашали та охороняли Київ і у середньовіччя, і в більш пізні часи. Сьогодні символічний день – 19 вересня – День спомину дива Архистратига Михаїла. І тепер Архангел звідси оберігатиме, надихатиме і даруватиме віру в наші сили і в наші перемоги, – наголосив він.

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Створення скульптури фінансували меценати, а чашу фонтану встановили за кошти столичного бюджету.

  • фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла
  • фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла
  • фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла
  • фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла
  • фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла
  • фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла
У Києві відкрили фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла / 3 фотографии

Михайлове диво 2020

Православні українці щорічно 19 вересня відзначають свято Михайлове диво, присвячене Архангелу Михаїлу.

Диво полягало в тому, що Архангелу вдалося врятувати християн та їхній храм від нападу язичників в Хонах (Колоссах).

Джерело: КМДА

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