Боевики нарушили перемирие возле Новоалександровки

На Донбассе от начала текущих суток, 20 сентября, зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы.

Недалеко от населенного пункта Новоалександровка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили выстрелы из стрелкового оружия в сторону украинских позиций.

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Выстрелы были неприцельными, поэтому огонь наши воины ни открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Жертвы во время “перемирия”

О полном прекращении огня на Донбассе, которое началось с полуночи 27 июля, стороны договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 22 июля.

6 сентября вследствие провокаций врага погибли трое украинских военнослужащих. Еще один герой умер в госпитале 7 сентября.