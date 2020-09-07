У нас две войны: Кулеба назвал цель России при нарушении “перемирия”

Гибель украинских военных на Донбассе в последние дни из-за нарушения врагом “перемирия” не ставит крест на встрече советников глав государств стран нормандской четверки.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире Свободы слова на ICTV и добавил, что Россия повышает обстрелами на Донбассе ставки перед встречей в нормандском формате.

— У нас с Россией две войны — одна горячая вооруженная, другая — дипломатическая. У меня есть стойкое впечатление, что вчера и сегодня шаг сделала российская “партия вооруженной войны”. Очевидно, что это происходит накануне начала предвыборной кампании в Украине и накануне встречи советников и министров, потому что это повышение ставок, это изменение атмосферы, изменение тех вопросов, которые мы должны обсуждать, потому что мы снова вынуждены откатиться в вопросе безопасности, — сказал Кулеба.

Глава МИД также сообщил, что не смог обсудить с Сергеем Лавровым провокации боевиков, так как российский коллега уехал в командировку.

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Кровавое “перемирие”

6 сентября на Донбассе погибли двое военнослужащих, которые были отрезаны огнем во время эвакуации личного состава и подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

В этот же день в Генштабе сообщили об обстреле боевиков, вследствие которого погиб еще один украинский военный.

Также 6 сентября на неизвестном взрывном устройстве подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14. Один из военнослужащих скончался от ожогов в госпитале на следующий день.