Администрация КЖРК заявила о вынужденной остановке предприятия

ПАО Кривбассжелезрудком в связи с трехнедельной забастовкой горняков и блокировкой производства выведет предприятие в длительный простой и сократит штат сотрудников, сказано в официальном заявлении предприятия.

В ПАО отметили, что с начала акции протеста, объявленной некоторыми работниками шахт Родина, Октябрьская, Гвардейская и Терновская, руководство Кривбассжелезрудком принимало все меры для разрешения ситуации, несмотря на то, что требования шахтеров были заведомо невыполнимыми.

В частности, были проведены переговоры с представителями митингующих, предложены различные варианты повышение заработной платы, подготовлен и подписан Меморандум о взаимопонимании и выполнения встречных требований между администрацией и работниками ПАО Кривбассжелезрудком, направленных на устранение причин и последствий, которые могут возникнуть в связи с пребыванием шахтеров под землей после окончания рабочей смены.

Во исполнение Меморандума администрация Кривбассжелезрудком с 1 сентября 2020 года повысила размеры тарифных ставок и окладов на 10-25% в зависимости от профессий. Отдельным приказом также был дополнен список профессий работников, которым повышаются тарифные ставки и должностные оклады на 25%. Дополнительно всем работникам предприятия предложили повышение размеров тарифных ставок и окладов на 10% с 1 октября.

— Несмотря на все принятые руководством предприятия меры, часть работников Кривбассжелезрудком все еще остается под землей. Администрация комбината инициировала переговоры с работниками, которые остаются в шахтах, но они отказываются подняться на поверхность для проведения переговоров. Правление комбината обращалось ко всем компетентным государственным регулирующим органам и профсоюзам с просьбой посодействовать тому, чтобы вывести людей на поверхность, но и это не привело к какому-либо результату, — сказано в заявлении.

В течение трех недель со стороны трудового коллектива с участием профсоюзов так и не были предприняты меры по решению трудового спора в соответствии с нормами действующего законодательства, все попытки администрации достичь компромисса путем переговоров были отвергнуты, производственные мощности предприятия остаются незаконно заблокированными.

Правление предприятия обратится с заявлением в правоохранительные органы с просьбой в рамках действующего законодательства и предоставленных им полномочий принудительно прекратить нарушение законодательства, блокирующее производственный процесс и имущество предприятия, а также дать правовую оценку действиям лиц, проводящим противоправную деятельность по отношению к предприятию или тем, кто подстрекает к противоправной деятельности, в том числе с использованием СМИ.

Для минимизации убытков, сохранения производственного оборудования, предупреждения негативного воздействия на окружающую среду будут начаты мероприятия по подготовке предприятия к длительному простою. Также в связи с вынужденной остановкой производства будет сокращен штат.

Администрация комбината также предупреждает, что в нынешних условиях оставаться в шахтах опасно для жизни и здоровья.

— Дальнейшее пребывание под землей несет потенциальную угрозу для здоровья и жизни шахтеров, в результате чего администрация ПАО Кривбассжелезрудком вынуждена объявить о начале процедуры остановки всех структурных подразделений предприятия и вывода всех коллективов в простой, — сказано в заявлении.

Ранее Факты ICTV писали, что около 400 шахтеров в Кривом Роге остались под землей в знак протеста.