Адміністрація КЗРК заявила про вимушену зупинку підприємства

ПАТ Кривбасзалізрудком у зв’язку з тритижневим страйком гірників і блокуванням виробництва виведе підприємство в тривалий простій та скоротить штат співробітників, сказано в офіційній заяві підприємства.

У ПАТ відзначили, що з початку акції протесту, оголошеної деякими працівниками шахт Родіна, Октябрська, Гвардійська і Тернівська, керівництво Кривбасзалізрудком вживало всіх заходів для вирішення ситуації, попри те, що вимоги шахтарів були свідомо нездійсненними.

Зокрема, були проведені переговори з представниками мітингувальників, запропоновані різні варіанти підвищення заробітної плати, підготовлений і підписаний Меморандум про взаєморозуміння та виконання зустрічних вимог між адміністрацією й працівниками ПАТ Кривбасзалізрудком, спрямованих на усунення причин і наслідків, які можуть виникнути у зв’язку з перебуванням шахтарів під землею після закінчення робочої зміни.

На виконання Меморандуму адміністрація Кривбасзалізрудком з 1 вересня 2020 року підвищила розміри тарифних ставок і окладів на 10-25% залежно від професій. Окремим наказом також був доповнений список професій працівників, яким підвищуються тарифні ставки та посадові оклади на 25%. Додатково всім працівникам підприємства запропонували підвищення розмірів тарифних ставок і окладів на 10% з 1 жовтня.

— Зважаючи на всі ухвалені керівництвом підприємства заходи, частина працівників Кривбасзалізрудком все ще залишається під землею. Адміністрація комбінату ініціювала переговори з працівниками, які залишаються в шахтах, але вони відмовляються піднятися на поверхню для проведення переговорів. Правління комбінату зверталося до всіх компетентних державних регулювальних органів та профспілок з проханням посприяти тому, щоб вивести людей на поверхню, але і це не привело до будь-якого результату, — сказано в заяві.

Протягом трьох тижнів з боку трудового колективу за участю профспілок так і не було вжито заходів щодо вирішення трудового спору відповідно до норм чинного законодавства, всі спроби адміністрації досягти компромісу шляхом переговорів були відкинуті, виробничі потужності підприємства залишаються незаконно заблокованими.

Правління підприємства звернеться із заявою до правоохоронних органів з проханням в рамках чинного законодавства і наданих їм повноважень примусово припинити порушення законодавства, що блокує виробничий процес і майно підприємства, а також дати правову оцінку діям осіб, які проводять протиправну діяльність стосовно підприємства або тим, хто підбурює до протиправної діяльності, в тому числі з використанням ЗМІ.

Для мінімізації збитків, збереження виробничого обладнання, попередження негативного впливу на навколишнє середовище будуть розпочаті заходи з підготовки підприємства до тривалого простою. Також у зв’язку з вимушеною зупинкою виробництва буде скорочений штат.

Адміністрація комбінату також попереджає, що в нинішніх умовах залишатися в шахтах небезпечно для життя і здоров’я.

— Подальше перебування під землею несе потенційну загрозу для здоров’я та життя шахтарів, в результаті чого адміністрація ПАТ Кривбасзалізрудком змушена оголосити про початок процедури зупинки всіх структурних підрозділів підприємства і виведення всіх колективів в простій, — сказано в заяві.

Раніше Факти ICTV писали, що близько 400 шахтарів у Кривому Розі залишилися під землею на знак протесту.