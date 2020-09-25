На КЖРК прибыли меньше, расходы выше, а людей на шахтах больше — эксперт

КЖРК имеет более низкую производительность и приносит меньше прибыли. Таковы объективные причины того, что зарплаты на предприятии – ниже, чем на других комбинатах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Дмитрий Марунич, эксперт по энергетическим вопросам, сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

Ссылаясь на данные Бизнес Цензора, сравнившего производительность и прибыльность основных украинских ГОКов, Марунич пришел к выводу: КЖРК имеет наиболее низкую производительность и более высокую себестоимость добычи руды в шахтах предприятия.

— КЖРК приносит меньше прибыли, чем другие предприятия отрасли. При этом производственные расходы на добычу руды на КЖРК выше, чем на шахтах того же Павлоградугля или Северного ГОКа. Прибыли меньше, расходы выше, а людей на шахтах нужно больше. То есть корень проблемы — это низкая производительность, — подчеркнул Марунич.

Он также сравнил ключевые показатели КЖРК с другими крупными предприятиями. К примеру, на Северном и Южном ГОКах (Группа Метинвест, — Ред.) работает меньше людей, чем на КЖРК: на Северном ГОКе — 6 тысяч 341 рабочих, на Южном – 6 394 человека, тогда как на КЖРК 7 425 работников.

— А вот разница в зарплатах при существенном отличии уровня прибыльности – не такая уж заметная. К примеру, СевГОК приносит 8 миллиардов гривен чистой прибыли против 1 миллиарда 900 миллионов у КЖРК. При этом средняя зарплата на СевГОКе 17 000 гривен, что всего лишь немного выше, чем на КЖРК, где платят 16 100″, — сообщил Марунич.

Ранее Факты ICTV писали, что администрация КЖРК заявила о вынужденной остановке предприятия.