КЗРК має нижчу продуктивність і приносить менше прибутку. Такі об’єктивні причини того, що зарплати на підприємстві — нижче, ніж на інших комбінатах.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Дмитро Марунич, експерт з енергетичних питань, співголова Фонду енергетичних стратегій.

Посилаючись на дані Бізнес Цензора, який порівняв продуктивність і прибутковість основних українських ГЗК, Марунич прийшов до висновку: КЗРК має найнижчу продуктивність і найвищу собівартість видобутку руди в шахтах підприємства.

— КЗРК приносить менше прибутку, ніж інші підприємства галузі. При цьому виробничі витрати на видобуток руди на КЗРК вищі, ніж на шахтах того ж Павлоградвугілля або Північного ГЗК. Прибутки менші, витрати вищі, а людей на шахтах потрібно більше. Тобто корінь проблеми — це низька продуктивність, — підкреслив Марунич.

Він також порівняв ключові показники КЗРК з іншими великими підприємствами. Наприклад, на Північному і Південному ГЗК (Група Метінвест, – Ред.) працює менше людей, ніж на КЗРК: на Північному ГЗК – 6 тисяч 341 робітників, на Південному – 6 394 особи, тоді як на КЗРК 7 425 працівників.

— А ось різниця в зарплатах при істотній відмінності рівня прибутковості — не така вже помітна. Наприклад, Північний ГЗК приносить 8 мільярдів гривень чистого прибутку проти 1 мільярда 900 мільйонів у КЗРК. При цьому середня зарплата на ПівнГЗК 17 000 гривень, що всього лише трохи вище, ніж на КЗРК, де платять 16 100, — повідомив Марунич.

Раніше Факти ICTV писали, що адміністрація КЗРК заявила про вимушену зупинку підприємства.