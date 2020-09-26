На должность городского главы Умани зарегистрировали 12 кандидатов. Действующего мэра Александра Цебрия сняли с выборов.

Об этом сообщил сам мэр в Facebook.

— У нас хотят украсть победу и лишить возможности проголосовать за своего кандидата, — заявил Цебрий.

Кроме этого, уманская городская ТИК зарегистрировала двух кандидатов, которые имеют то же имя и фамилию, что и действующий городской голова Александр Цебрий.

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У одного из двойников совпадает и отчество — Владимирович. Комиссия зарегистрировала обоих претендентов на должность городского головы 22 сентября.

По данным представителя Опоры в Умани, для подачи документов оба кандидата появились в ТИК одновременно.

— Оба самовыдвиженцы не являются жителями ни Умани, ни Черкасской области. По имеющейся информации комиссии, оба кандидата, согласно их биографиями, изменили свои имена в июне и июле этого года, — отметили в организации.

Александр Цебрий подал свою кандидатуру на должность городского головы Умани от партии Пропозиция.

Подставной кандидат в Кировоградской области

Служба безопасности Украины задержала одного из кандидатов в мэры Светловодска Кировоградской области.

По их данным, один из действующих депутатов Кировоградского облсовета с помощником организовали схему перетягивание голосов избирателей на “липового” кандидата.

За деньги технический кандидат с фамилией одного из конкурентов должен был зарегистрироваться на выборах.