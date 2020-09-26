На посаду міського голови Умані зареєстрували 12 кандидатів. Чинного мера Олександра Цебрія зняли з виборів.

Про це повідомив сам міський голова у Facebook.

– У нас хочуть вкрасти перемогу і позбавити можливості проголосувати за свого кандидата, – заявив Цебрій.

Окрім цього, уманська міська ТВК зареєструвала двох кандидатів, які мають те саме ім’я та прізвище, що й чинний міський голова Олександр Цебрій.

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В одного з двійників співпадає і по-батькові – Володимирович. Комісія зареєструвала обох претендентів на посаду міського голови 22 вересня.

За даними представника Опори в Умані, для подачі документів обоє кандидатів з’явились у ТВК одночасно.

– Обидва самовисуванці не є жителями ні Умані, ні Черкаської області. За наданою інформацією комісії, обидва кандидати, згідно з їхніми біографіями, змінили свої імена в червні та липні цього року, – зазначили в організації.

Олександр Цебрій подав свою кандидатуру на посаду міського голови м. Умані від партії Пропозиція.

Підставний кандидат та Кіровоградщині

Служба безпеки України затримала одного із кандидатів у мери Світловодська Кіровоградської області.

За їхніми даними, один із чинних депутатів Кіровоградської облради із помічником організували схему перетягування голосів виборців на “липового” кандидата.

За гроші технічний кандидат з прізвищем одного із конкурентів мав зареєструватися на виборах.