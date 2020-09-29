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Факты / Украина / Политика

ЦИК обязала теризбирком зарегистрировать мэра Умани на выборы

Центральная избирательная комиссия отменила постановление Уманской городской территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата на должность мэра Умани Александра Цебрию.

Городская ТИК повторно рассмотрит документы 30 сентября, сообщили в ЦИК.

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По итогам рассмотрения жалобы, ЦИК определила, что теризбирком опроверг утверждение о бездеятельности.

Опубліковано Олександром Цебрієм Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Не зарегистрировали действующего мэра

На должность городского председателя Умани зарегистрировали 12 кандидатов. Действующего мэра Александра Цебрия сняли с выборов.

В то же время уманская городская ТИК зарегистрировала двух кандидатов, которые имеют то же имя и фамилию, что Цебрий.

Источник: ЦИК

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