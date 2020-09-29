PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

ЦВК зобов’язала тервиборчком зареєструвати мера Умані на вибори

Центральна виборча комісія скасувала постанову Уманської міської територіальної виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидата на посаду мера Умані Олександра Цебрію.

Міська ТВК повторно розгляне документи 30 вересня, повідомили у ЦВК.

Читайте: Удар в голову і гумові кулі: у Вінницькій області побилися кандидати в депутати

За підсумками розгляду скарги, ЦВК визначила, що тервиборчком спростував твердження про бездіяльність.

Опубліковано Олександром Цебрієм Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Не зареєстрували діючого мера

На посаду міського голови Умані зареєстрували 12 кандидатів. Чинного мера Олександра Цебрія зняли з виборів.

Водночас уманська міська ТВК зареєструвала двох кандидатів, які мають те саме ім’я та прізвище, що Цебрій.

Джерело: ЦВК

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка