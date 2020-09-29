ЦВК зобов’язала тервиборчком зареєструвати мера Умані на вибори

Центральна виборча комісія скасувала постанову Уманської міської територіальної виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидата на посаду мера Умані Олександра Цебрію.
Міська ТВК повторно розгляне документи 30 вересня, повідомили у ЦВК.
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За підсумками розгляду скарги, ЦВК визначила, що тервиборчком спростував твердження про бездіяльність.
Опубліковано Олександром Цебрієм Вівторок, 29 вересня 2020 р.
Не зареєстрували діючого мера
На посаду міського голови Умані зареєстрували 12 кандидатів. Чинного мера Олександра Цебрія зняли з виборів.
Водночас уманська міська ТВК зареєструвала двох кандидатів, які мають те саме ім’я та прізвище, що Цебрій.