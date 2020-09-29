ЦВК зобов’язала тервиборчком зареєструвати мера Умані на вибори

Центральна виборча комісія скасувала постанову Уманської міської територіальної виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидата на посаду мера Умані Олександра Цебрію.

Міська ТВК повторно розгляне документи 30 вересня, повідомили у ЦВК.

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За підсумками розгляду скарги, ЦВК визначила, що тервиборчком спростував твердження про бездіяльність.

Не зареєстрували діючого мера

На посаду міського голови Умані зареєстрували 12 кандидатів. Чинного мера Олександра Цебрія зняли з виборів.

Водночас уманська міська ТВК зареєструвала двох кандидатів, які мають те саме ім’я та прізвище, що Цебрій.