Мне очень часто бросают страйки — победитель ТОП-100 блогеров Украины Дед Олесь

Факты ICTV шестой год подряд проводит уникальный проект ТОП-100 блогеров Украины. Голосование продолжалось в течение месяца — с 1 по 30 сентября 2020 года. В этом году Факты ICTV выберут пять победителей: лучшего автора в каждой из категорий ТОП-100 блогеров — Политика, ООС, Lifestyle и Здоровье, а также лучшего в Народном выборе.

Победитель прошлого года в рейтинге ТОП-100 блогеров Украины Факты ICTV в номинации Народный выбор Дед Олесь из Запорожья — пилот, командир и офицер на пенсии, учитель допризывной подготовки, публицист и автор.

Сейчас Дед Олесь проводит стримы в чат-рулетке и занимается блогерством. Перед завершением голосования он дал интервью, в котором рассказал о своей блогерской деятельности.

— Чем Вы занимались до блогерства?

— Мое настоящее имя — Мигун Александер Евгеньевич, я родился в 1952 году в городе Запорожье. По профессии — пилот первого класса, командир воздушного судна, офицер ВВС. Летал в спортивной, военной и гражданской авиации. Имею общий официальный налет более 10 000 часов на самолетах Л-29, МиГ-21, Ан-2, Ан-24. С 1990 года на пенсии.

После выхода на пенсию 10 лет работал в общеобразовательной школе учителем допризывной подготовки. Занимался публицистикой, есть многочисленные публикации в прессе.

Два года назад заболел раком, но друзья со всего мира собрали мне $ 40 тыс., и я прошел курс лечения.

— Теперь занимаюсь блогерством в социальных сетях. Воюю на два фронта: с болезнью и русской информационной пропагандой.

— Как так получилось — из пилота, командира и офицера в блогера?

— Я начал вести канал еще в 2011 году. Выкладывал обычные семейные видео и путешествия. Активно начал работать в 2014 году, когда начался Майдан, а потом — захват Крыма. Люди стали распространять фейки, везде звучала пророссийская пропаганда и я подумал, что могу так же популяризировать проукраинскую позицию, украинский язык и саму Украину.

Я веду стримы одновременно на нескольких платформах через Restream: YouTube, Twitter, Facebook, Twitch. Также параллельно транслирую в Одноклассники для 4 тыс. зрителей. У меня только на YouTube 12 каналов, ведь приходится маневрировать в жестких условиях борьбы с хакерами и кремлеботами, которые постоянно атакуют мои аккаунты.

— Вы один занимаетесь этими каналами?

— Это совместная работа команды Деда Олеся, в которую входят помощники и модераторы из Украины, Соединенных Штатов Америки, Литвы и даже секретные агенты из России.

В Российской Федерации много порабощенных народов, которые мечтают освободиться из-под ярма Москвы, а мы должны поощрять сепаратизм, если хотим скорейшего развала враждебной нам системы.

Здесь уместно вспомнить о борьбе Тараса Шевченко за освобождение порабощенных народов Российской империи. В частности поэму Кавказ, в которой поэт осуждает войну Российской империи против горцев и превозносит борьбу народа за свободу.

Я считаю себя продолжателем Тарасовой борозды, пахарем на пашне борьбы за освобождение народов, оккупированных Россией.

— Специфика в том, что Вы показываете разные мнения на политические и социальные темы. Как Вам удается разговорить собеседника, ведь не каждый осмелится говорить об этом с незнакомым человеком?

— Я использую VPN (виртуальная сеть, с помощью которой можно изменить текущую геолокацию, — Ред.) для того, чтобы разговорить собеседника. Например, если я общаюсь с русскими и хочу поговорить о настроениях в России, то включаю VPN. Тогда пользователь видит, что я тоже из России, и не боится говорить со мной. Если же россиянин видит, что я из Украины и спрашиваю о политике, он может побояться, и я ничего не узнаю.

— Можете выделить плюсы и минусы профессии?

— Блогерство позволяет мне общаться с разными людьми и видеть их настроения. Однозначный плюс — у меня есть огромная команда, которая мне помогает. Я очень благодарен моей команде, подписчикам, зрителям, своему внуку Дмитрию. Как пилот я понимаю всю сложность техники и могу ею овладеть. Однако иногда есть моменты, когда Дмитрий очень помогает мне, а я — ему.

В то же время очень часто мне бросают страйки (предупреждения или штрафы от платформы YouTube, после трех страйков блог закрывают, — Ред.) на канал. Например, я назову кого-то москалем и мне прилетает страйк, с указанной причиной — за расовую дискриминацию.

— У вас есть график публикаций?

— Каждый день я общаюсь с людьми в чат-рулетке, провожу стримы. В 21.00 по киевскому времени ежедневно выпускаю стримы. Иногда может случиться чрезвычайная ситуация, которую я тоже обсуждаю с людьми и показываю на своем канале.

— Что изменилось во время карантина?

— Во время карантина резко выросли просмотры. Из-за этой ситуации люди стали меньше путешествовать и больше времени проводить дома. А я только выполняю миссию и показываю жизнь такой, какая она есть.

— Вы также являетесь членом Союза блогеров Украины, в которой каждый поддерживает вашу деятельность?

— Мы — украинские блогеры — объединились в союз, чтобы отрабатывать общую стратегию и тактику информационного наступления, а также помогать друг другу методически и технически.

Современный блогер должен не только ориентироваться в информационном пространстве, знать историю, владеть четкой дикцией и фразеологией, но и быть технически осведомленным человеком, — как в компьютерном железе, так и в программах, — уметь вести прямые трансляции из студии и с места событий, монтировать ролики.

— Можете посоветовать что-то новичкам, которые пойдут Вашим путем?

— Нужно обязательно позаботиться о камере, микрофоне, общем техническом обеспечении. Зритель должен смотреть приличную картинку, слушать хороший звук и потреблять интересный контент. Иногда я помогаю начинающим блогерам и рекламирую их стримы на своем канале.

Я желаю всем проукраинским блогерам успехов. Правда на нашей стороне. Боремся — преодолеем. Слава Украине!

Юля Захарченко