Мені дуже часто кидають страйки — переможець ТОП-100 блогерів України Дід Олесь

Факти ICTV шостий рік поспіль проводить унікальний проект ТОП-100 блогерів України. Голосування тривало протягом місяця – з 1 по 30 вересня 2020 року. Цьогоріч Факти ICTV обиратимуть п’ять переможців: найкращого автора в кожній з категорій ТОП-100 блогерів – Політика, ООС, Lifestyle і Здоров’я, а також найкращого у Народному виборі.

Переможець минулого року в рейтингу ТОП-100 блогерів України Факти ICTV в номінації Народний вибір Дід Олесь із Запоріжжя — пілот, командир та офіцер на пенсії, вчитель допризовної підготовки, публіцист та автор.

Нині Дід Олесь проводить стріми у чат-рулетці та займається блогерством. Перед завершенням голосування він дав інтерв’ю, в якому розповів про свою блогерську діяльність.

— Чим Ви займалися до блогерства?

— Моє справжнє ім’я — Мигун Олександер Євгенович, я народився у 1952 році в місті Запоріжжя. За професією пілот першого класу, командир повітряного судна, офіцер ВПС. Літав у спортивній, військовій і цивільній авіації. Маю загальний офіційний наліт понад 10 000 годин на літаках Л-29, МіГ-21, Ан-2, Ан-24. З 1990 року на пенсії.

Після виходу на пенсію 10 років працював у загальноосвітній школі вчителем допризовної підготовки. Займався публіцистикою, маю численні публікації в пресі та часописах.

Два роки тому захворів на рак, але друзі з усього світу назбирали мені $ 40 тис., і я пройшов курс лікування.

— Зараз займаюся блогерством у соціальних мережах. Воюю на два фронти: з хворобою та з російською інформаційною пропагандою.

— Як так вийшло – з пілота, командира та офіцера в блогери?

— Я почав вести канал ще у 2011 році. Викладав звичайні сімейні відео та подорожі. Активно почав працювати у 2014 році, коли почався Майдан, а потім захоплення Криму. Люди стали розповсюджувати фейки, всюди лунала проросійська пропаганда, і я подумав, що можу так само популяризувати проукраїнську позицію, українську мову та саму Україну.

Я веду стріми одночасно на декількох платформах через Restream: на YouTube, Twitter, Facebook, Twitch. Також паралельно транслюю в Однокласники для 4 тис. глядачів. У мене тільки на YouTube 12 каналів, адже доводиться маневрувати в жорстких умовах боротьби з хакерами та кремлеботами, які постійно атакують мої акаунти.

— Ви один займаєтесь цими каналами?

— Це спільна праця команди Діда Олеся, до якої входять помічники й модератори з України, Сполучених Штатів Америки, Литви й навіть секретні агенти з Росії.

В Російській Федерації багато поневолених народів, які мріють звільнитися з-під кормиги Москви, а ми повинні заохочувати сепаратизм, якщо бажаємо якнайшвидшого розвалу ворожої нам системи.

Тут доречно згадати про боротьбу Тараса Шевченка за визволення пригноблених народів Російської імперії. Зокрема, поему Кавказ, у якій поет засуджує війну Російської імперії проти горців і возвеличує боротьбу народу за свободу.

Я вважаю себе продовжувачем Тарасової борозни, плугатарем на ріллі боротьби за визволення народів, окупованих Росією.

— Специфіка полягає в тому, що Ви показуєте різні думки на політичні та соціальні теми. Як Вам вдається розговорити співрозмовника, адже не кожен наважиться говорити про це з незнайомою людиною?

— Я використовую VPN (віртуальна мережа, за допомогою якої можна змінити поточну геолокацію, – Ред.) для того, аби розговорити співрозмовника. Наприклад, якщо я спілкуюся з росіянами та хочу поговорити про настрої в Росії, то вмикаю VPN. Тоді користувач бачить, що я теж з Росії, та не боїться говорити зі мною. Якщо ж росіянин бачить, що я з України та запитую про політику, то він може побоятися, і я нічого не дізнаюся.

— Чи можете виокремити плюси та мінуси професії?

Блогерство дозволяє мені спілкуватися з різними людьми та бачити їхні настрої. Однозначний плюс — я маю величезну команду, яка мені допомагає. Я дуже вдячний моїй команді, підписникам, глядачам, своєму внукові Дмитру. Як пілот я розумію усю складність техніки і можу її опанувати. Проте іноді є моменти, коли Дмитро дуже допомагає мені, а я — йому.

Водночас дуже часто мені кидають страйки (попередження чи штрафи від платформи YouTube, після трьох страйків блог закривають, – Ред.) на канал. Наприклад, я назву когось москалем, і мені прилітає страйк, із вказаною причиною — за расову дискримінацію.

— У Вас є графік публікацій?

— Кожен день я спілкуюся з людьми у чат-рулетці, проводжу стріми. О 21.00 за київським часом щодня випускаю стріми. Іноді може трапитися надзвичайна ситуація, яку я теж обговорюю з людьми та показую на своєму каналі.

—Що змінилося під час карантину?

— Під час карантину різко зросли перегляди. Через цю ситуацію люди стали менше подорожувати та більше часу проводити вдома. А я лише виконую місію та показую життя таким, яким воно є.

— Ви також є членом Української спілки блогерів, в якій кожен підтримує вашу діяльність?

— Ми, українські блогери, згуртувалися до спілки, аби відпрацьовувати загальну стратегію й тактику інформаційного наступу та допомогати один одному методично й технічно.

Сучасний блогер повинен не тільки відмінно орієнтуватися в інформаційному просторі, знати історію, мати чітку дикцію та володіти фразеологією, а ще й бути технічно обізнаною людиною, — як у комп’ютерному залізі, так і у програмах, — вміти вести прямі трансляції зі студії та з місця подій, монтувати ролики.

— Чи можете порадити щось новачкам, які підуть Вашим шляхом?

— Потрібно обов’язково подбати про камеру, мікрофон, загальне технічне забезпечення. Глядач має дивитися пристойну картинку, слухати гарний звук та споживати цікавий контент. Іноді я також допомагаю блогерам-початківцям та рекламую їхні стріми на своєму каналі.

Я бажаю усім проукраїнським блогерам успіхів. Правда на нашому боці. Борімося – поборемо. Слава Україні!

Юля Захарченко