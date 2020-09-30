Украинский центр оценивания качества образования сообщил, что основная сессия ВНО 2021 начнется 21 мая и продлится до 15 июня.

— Приказом Министерства образования и науки Украины от 30 сентября 2020 №1210 утвержден календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания 2021, — говорится в сообщении.

Регистрация лиц для участия во внешнем независимом оценивании продлится с 1 февраля до 5 марта 2021 года. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учеников для прохождения государственных итоговых аттестаций в форме ВНО до 1 марта 2021 года.

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Все участники, которые будут зарегистрированы, смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска до 30 апреля 2021 года.

Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая.

По программе ВНО 2021 тестирования пройдет:

по химии пройдет 21 мая;

с испанского, немецкого, французского языков — 24 мая;

по английскому языку — 25 мая;

по математике — 28 мая;

по украинскому языку, украинскому языку и литературе — 1 июня;

по истории Украины — 4 июня;

по физике — 7 июня;

по биологии — 10 июня;

по географии — 15 июня.

Информацию о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будут размещены на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2021 года.

Програма ЗНО 2021

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