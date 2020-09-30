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Факты / Украина / Общество

УЦОКО обнародовал даты основной сессии ВНО 2021

Украинский центр оценивания качества образования сообщил, что основная сессия ВНО 2021 начнется 21 мая и продлится до 15 июня.

— Приказом Министерства образования и науки Украины от 30 сентября 2020 №1210 утвержден календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания 2021, — говорится в сообщении.

Регистрация лиц для участия во внешнем независимом оценивании продлится с 1 февраля до 5 марта 2021 года. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учеников для прохождения государственных итоговых аттестаций в форме ВНО до 1 марта 2021 года.

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Все участники, которые будут зарегистрированы, смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска до 30 апреля 2021 года.

Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая.

По программе ВНО 2021 тестирования пройдет:

  • по химии пройдет 21 мая;
  • с испанского, немецкого, французского языков — 24 мая;
  • по английскому языку — 25 мая;
  • по математике — 28 мая;
  • по украинскому языку, украинскому языку и литературе — 1 июня;
  • по истории Украины — 4 июня;
  • по физике — 7 июня;
  • по биологии — 10 июня;
  • по географии — 15 июня.

Информацию о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будут размещены на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2021 года.

Програма ЗНО 2021

Новые требования к документам о высшем образовании

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Документ также урегулировать вопрос с выдачей дубликатов дипломов, выпускники высших учебных заведений получили до 1991 года.

Источник: УЦОЯО

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