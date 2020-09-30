Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що основна сесія ЗНО 2021 розпочнеться 21 травня і продовжиться до 15 червня.

– Наказом Міністерства освіти і науки України від 30 вересня 2020 року №1210 затверджено календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року, – йдеться у повідомленні.

Реєстрація осіб для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 1 лютого до 5 березня 2021 року. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів для проходження державних підсумкових атестацій у формі ЗНО до 1 березня 2021 року.

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Усі учасники, які будуть зареєстровані, зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки до 30 квітня 2021 року.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання почнеться 21 травня.

За програмою ЗНО 2021 тестування пройде:

з хімії пройде 21 травня;

з іспанської, німецької, французької мов – 24 травня;

з англійської мови – 25 травня;

з математики – 28 травня;

з української мови, української мови і літератури – 1 червня;

з історії України – 4 червня;

з фізики – 7 червня;

з біології – 10 червня;

з географії – 15 червня.

Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2021 року.

Програма ЗНО 2021

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