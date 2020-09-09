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Факты / Украина / Общество

Новые требования к документам о высшем образовании: Кабмин утвердил проект

Правительство утвердило проект об обязательной информации, которую необходимо указывать в документах о высшем образовании, в частности, решение касается научных степеней.

Инициативу поддержали на заседании Кабмина 9 сентября.

Документ также должен урегулировать вопрос с выдачей дубликатов дипломов, которые выпускники высших учебных заведений получили до 1991 года.

Читайте: Сколько стоит высшее образование и как выбрать профессию: истории украинских студентов

Ведь сейчас, по словам представителя правительства в парламенте Василия Мокана, отсутствуют нормативно-правовые акты, в которых бы содержались информация об этом.

Высшее образование в Украине

Получение высшего образования в Украине имеет ряд преимуществ для человека при трудоустройстве.

Диплом позволяет эффективнее продвигаться по карьерной лестнице, претендовать на руководящие должности.

Кроме того, человек получает специальные и общие знания, учится искать информацию и ориентироваться в общественно-культурном пространстве.

Подробнее о преимуществах высшего образования читайте на Фактах ICTV.

Источник: Василий Мокан

Фото: Dreamstime

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