Большинство шахтеров КЖРК прекратили забастовку – профсоюз

Горняки шахты Родина вечером 29 сентября поднялись на поверхность, заявил лидер Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

В то же время работники на шахте Октябрьская пока остаются под землей.

– 24 горняка шахты Октябрьская остаются под землей и продолжают протест, – сообщил Волынец.

За три часа до этого Волынец проинформировал о срыве переговоров между администрацией Криворожского железорудного комбината и горняками.

Ранее Факты ICTV писали, что администрация КЖРК заявила о вынужденной остановке предприятия.