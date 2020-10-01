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Факти / Україна / Суспільство

Більшість шахтарів КЗРК припинили страйк – профспілка

Гірники шахти Родіна увечері 29 вересня піднялися на поверхню, заявив лідер Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.

Водночас працівники на шахті Октябрська поки залишаються під землею.

– 24 гірники шахти Октябрська залишаються під землею та продовжують протест, – повідомив Волинець.

За три години до цього Волинець поінформував про зрив переговорів між адміністрацією Криворізького залізорудного комбінату і гірниками.

Раніше Факти ICTV писали, що адміністрація КЗРК заявила про вимушену зупинку підприємства.

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