Більшість шахтарів КЗРК припинили страйк – профспілка

Гірники шахти Родіна увечері 29 вересня піднялися на поверхню, заявив лідер Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.

Водночас працівники на шахті Октябрська поки залишаються під землею.

– 24 гірники шахти Октябрська залишаються під землею та продовжують протест, – повідомив Волинець.

За три години до цього Волинець поінформував про зрив переговорів між адміністрацією Криворізького залізорудного комбінату і гірниками.

Раніше Факти ICTV писали, що адміністрація КЗРК заявила про вимушену зупинку підприємства.