Увидеть “двойников” известных кандидатов в избирательных бюллетенях — уже давно не новинка для Украины. Во время президентских выборов за пост боролись, например, несколько Юлий Тимошенко.

И за несколько недель до местных выборов мы видим, что в попытке забрать голоса у кандидатов регистрируют десятки “клонов”.

Даже на уровне страны таким кандидатам удавалось отвести около 0,5-1% голосов. И это когда баллотировались достаточно известные люди.

На местном же уровне “клоны” могут стоить победы на выборах некоторым кандидатам.

Кто такие “клоны”?

“Клонами” или “двойниками” называют технических кандидатов с похожими или даже одинаковыми именами и фамилиями, которых регистрируют с одной целью — отобрать часть голосов у настоящего выдвиженца в результате невнимательности избирателей.

Технические кандидаты меняют имена или фамилии примерно за месяц до даты проведения выборов, чтобы у настоящих выдвиженцев не было возможности противодействовать им.

Доходит до того, что ищут людей даже с подобной биографией, чтобы окончательно запутать людей на выборах.

Сейчас мы уже видим “клона” Саакашвили и четырех Филимоновых. В Умани — несколько клонов городского головы Александра Цебрия. Распространение технических кандидатов достигает беспрецедентных масштабов.

Вместе с ними растет и количество грязных технологий, применяемых для того, чтобы отвести как можно больше голосов от кандидата.

И это неудивительно, особенно когда речь идет о выборах городских голов. Несколько недель назад политолог Владимир Фесенко рассказывал Фактам ICTV, что у действующих мэров достаточно много шансов остаться на своих должностях.

— У всех парламентских партий почти нет шансов на то, чтобы выиграть выборы мэров в любом из крупных городов Украины. Городские руководители удачно использовали результаты децентрализации, резкое увеличение городских бюджетов, благодаря чему развили города и укрепили свои позиции, — говорит Фесенко.

Конечно, за регистрацию с целью уменьшения поддержки определенного кандидата предусмотрена административная ответственность — штраф. Но он не настолько значителен, чтобы люди прекратили этим заниматься.

Эффективность на местных выборах

На местных выборах голосов для каждого кандидата существенно меньше, а потому каждый из них будет иметь гораздо больший вес.

В комментарии Фактам ICTV политолог Игорь Рейтерович рассказал, что технические кандидаты на местных выборах могут причинить значительный вред.

— Были случаи, когда эта потеря (голосов — Ред.) могла доходить до 1,5-3%. Все зависит от масштаба кампании и количества голосов, необходимых для победы. Иногда это становилось определяющим фактором, поскольку не позволяло человеку, против которого технология использовалась, победить, — рассказывает Рейтерович.

Рост количества грязных технологий во время местных выборов можно частично связать с децентрализацией. Хотя Украина и пытается бороться с коррупцией, до сих пор остается много людей, которые ищут назначения на важные должности ради собственной выгоды.

А после начала процесса децентрализации органы местного самоуправления получили больше ресурсов и полномочий для их использования.

Поэтому некоторые кандидаты идут на все, чтобы отвести от соперников наибольшее количество избирателей.

— Я не исключаю, что на этих выборах, в зависимости от региона, двойники могут существенно повлиять на финальный подсчет голосов, — говорит политолог.

Эта технология должна отойти в прошлое, но сейчас у нас нет реальных механизмов для противодействия. Поэтому борьба с ней частично ложится на общественных деятелей и избирателей.

Борьба с клонами

Обращать внимание на технических кандидатов нужно самим избирателям. Во-первых, на биографию кандидата. Очень часто в ней нет ни одного упоминания о политической деятельности.

Например, у Виталия Кличко точно должно быть упоминание о членстве в партии Удар, спортивной карьере, пребывании на посту главы столицы.

Кроме того, в биографии должны указываться предыдущие фамилии и имена кандидата, а также даты их изменений. И эту информацию, как правило, оставляют напоследок, из-за чего не все ее замечают.

— Избиратели должны обращать внимание не только на имя и фамилию, но и на ту политическую силу или должность, которую занимает человек. И так они смогут отличать “двойников” от политиков, против которых эта технология задействована, — говорит Рейтерович.

То есть Ирина Верещук должна выдвигать свою кандидатуру на должность городского головы Киева от партии Слуга народа. А Ирины Верещук самовыдвиженцы (если такие появятся), скорее всего, “клоны”.

Если в попытке помешать избирательному праву или деятельности избирательного процесса используется обман, запугивание и т. д., то наступает уголовная ответственность. Под что может подпадать и сознательное создание двойников.

Но сложно вспомнить случаи, когда бы человека, управлявшего процессом создания “клонов”, приговаривали к лишению свободы.

— Каких-то реальных средств противодействия этой технологии сегодня не существует, ведь каждый человек имеет право избирать и быть избранным. И лишить этого права за смену имени или фамилии никто не может, — сказал в эфире Радио Свобода член ЦИК Павел Любченко.

По мнению Рейтеровича, ситуацию можно исправить одним законом, который не позволял бы участвовать в выборах людям, которые недавно изменили имя и/или фамилию.

Даже если бы против определенных кандидатов и создавали “клонов”, то было бы время на то, чтобы противодействовать им информационно. А не за несколько недель до выборов привлекать внимание общества.

— Подобные идеи в Верховной Раде были, но их не поддержали. Возможно потому, что определенные политики в парламенте сами любят использовать эту технологию, — говорит политолог.

Во время местных выборов необходимо обращать внимание на то, за какого кандидата вы будете отдавать свой голос. Достаточно нескольких ошибок, чтобы ваш кандидат не попал во второй тур борьбы за пост главы города.

Нужно снова поднимать вопрос грязных технологий на выборах. Если их удастся вытеснить, то и избирательная система в Украине станет более прозрачной.

Но если мы снова забудем о проблеме, то через несколько лет будем говорить о том же, а с места так и не сдвинемся.

Владислав Бомбела