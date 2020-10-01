Побачити “двійників” відомих кандидатів у виборчих бюлетенях – вже давно не новинка для України. Під час президентських виборів за пост змагалися, наприклад, кілька Юлій Тимошенко.

І за кілька тижнів до місцевих виборів ми бачимо, що у спробі забрати голоси у кандидатів реєструють десятки “клонів”.

Навіть на рівні країни таким кандидатам вдавалося відвести близько 0,5-1% голосів. І це коли балотувалися досить відомі люди.

На місцевому ж рівні “клони” можуть коштувати перемоги на виборах деяким кандидатам.

Хто такі “клони”?

“Клонами” або “двійниками” називають технічних кандидатів зі схожим або навіть однаковими іменами та прізвищами, яких реєструють з однією метою – відібрати частину голосів у справжнього висуванця внаслідок неуважності виборців.

Технічні кандидати змінюють імена або прізвища приблизно за місяць до дати проведення виборів, щоб у справжніх висуванців не було змоги протидіяти їм.

Доходить до того, що шукають людей навіть з подібною біографією, аби остаточно заплутати людей на виборах.

Нині ми вже бачимо “клона” Саакашвілі та чотирьох Філімонових. В Умані – кілька клонів міського голови Олександра Цебрія. Поширення технічних кандидатів набирає безпрецедентних масштабів.

Разом з ними збільшується і кількість брудних технологій, які застосовують для того, щоб відвести якомога більше голосів від кандидата.

І це не дивно, особливо коли йдеться про вибори міських голів. Кілька тижнів тому політолог Володимир Фесенко розповідав Фактам ICTV, що у чинних мерів достатньо багато шансів залишитися на своїх посадах.

– У всіх парламентських партій майже немає шансів на те, щоб виграти вибори мерів у будь-якому з великих міст України. Міські очільники змогли вдало скористатися результатами децентралізації, різким збільшенням міських бюджетів, завдяки чому розвинули міста і зміцнили свої позиції, – каже Фесенко.

Звичайно, за реєстрацію з метою зменшення підтримки певного кандидата передбачена адміністративна відповідальність – штраф. Та він не настільки значний, щоб люди припинили цим займатися.

Ефективність на місцевих виборах

На місцевих виборах голосів для кожного кандидата істотно менше, а тому кожен з них матиме набагато більшу вагу.

У коментарі Фактам ICTV політолог Ігор Рейтерович розповів, що технічні кандидати на місцевих виборах можуть заподіяти значної шкоди.

– Були випадки, коли ця втрата (голосів – Ред.) могла доходити до 1,5-3%. Все залежить від масштабу кампанії та кількості голосів, які необхідні для того, щоб отримати перемогу. Іноді це ставало визначним фактором, оскільки не дозволяло людині, проти якої технологію використовували, перемогти, – розповідає Рейтерович.

Зростання кількості брудних технологій під час місцевих виборів можна частково пов’язати із децентралізацією. Хоча Україна й намагається боротися з корупцією, досі залишається багато людей, які шукають призначення на важливі посади заради власної вигоди.

А після початку процесу децентралізації органи місцевого самоврядування отримали більше ресурсів і повноважень щодо їхнього використання.

Тому деякі кандидати йдуть на все, щоб відвести від суперників найбільшу кількість виборців.

– Я не виключаю, що на цих виборах, залежно від регіону, двійники можуть суттєво вплинути на фінальний підрахунок голосів, – каже політолог.

Ця технологія повинна відійти у минуле, та нині у нас немає дієвих механізмів для протидії. Тому боротьба з нею частково лягає на громадських діячів і виборців.

Боротьба з клонами

Звертати увагу на технічних кандидатів потрібно самим виборцям. По-перше, на біографію кандидата. Дуже часто у ній немає жодної згадки про політичну діяльність.

Наприклад, у Віталія Кличка точно має бути згадка про членство у партії Удар, спортивну кар’єру, перебування на посаді очільника столиці.

Крім того, в біографії повинні вказуватися попередні прізвища та імена кандидата, а також дати їхніх змін. Та цю інформацію, зазвичай, залишають наостанок, через що не всі її помічають.

– Виборці повинні звертати увагу не лише на ім’я і прізвище, але й на ту політичну силу або посаду, яку займає людина, яка йде на вибори. І таким чином вони зможуть відрізняти “двійників” від політиків, проти яких ця технологія задіяна, – каже Рейтерович.

Тобто Ірина Верещук має висувати свою кандидатуру на посаду міського голови Києва від партії Слуга народу. А Ірини Верещук самовисуванці (якщо такі з’являться), найімовірніше, “клони”.

Якщо у спробі завадити виборчому праву або діяльності виборчого процесу використовується обман, залякування тощо, то наступає кримінальна відповідальність. Під що може підпадати і свідоме створення двійників.

Але важко згадати випадки, коли б людей, які керували процесом створення “клонів”, засуджували до позбавлення волі.

– Якихось дієвих засобів протидії цій технології сьогодні не існує, адже кожна людина має право обирати і бути обраною. І позбавити права на це за зміну ім’я чи прізвища ніхто не може, – сказав в ефірі Радіо Свобода член ЦВК Павло Любченко.

На думку Рейтеровича, ситуацію можна виправити одним законом, який би не давав можливість брати участь у виборах людям, які нещодавно змінили ім’я та/або прізвище.

Навіть якщо б проти певних кандидатів і створювали “клонів”, то був би час на те, щоб протидіяти їм інформаційно. А не за кілька тижнів до виборів привертати увагу суспільства.

– Подібні ідеї у Верховній Раді були, але їх не підтримали. Можливо, через те, що певні політики у парламенті самі полюбляють використовувати цю технологію, – говорить політолог.

Під час місцевих виборів необхідно звертати увагу на те, за якого кандидата ви віддаватимете свій голос. Достатньо кількох помилок, щоб ваш кандидат не потрапив у другий тур боротьби за посаду очільника міста.

Потрібно знову порушувати питання брудних технологій на виборах. Якщо їх вдасться витіснити, то і виборча система в Україні стане більш прозорою.

Та якщо ми знову забудемо про проблему, то через кілька років говоритимемо про те саме, а з місця так і не зрушимо.

Владислав Бомбела