Цебрия зарегистрировали кандидатом в мэры Умани

Городская территориальная избирательная комиссия Умани зарегистрировала действующего мэра Александра Цебрия кандидатом на должность мэра.
Ранее, его не зарегистрировали его якобы из-за ошибки в документах. Цебрий подал жалобу в Центральную избирательную комиссию, которая удовлетворила ее.
— Такое решение было принято. Весь состав ТИК единогласно проголосовал за то, чтобы включить меня в гонки на должность городского головы Умани, — сказал Цебрий.
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Опубліковано Олександром Цебрієм Середа, 30 вересня 2020 р.
При этом он обратил внимание, что документы, которые он ранее подавал в ТИК, остались без изменений.
Не зарегистрировали Цебрия
В начале сентября уманская городская ТИК не зарегистрировала действующего мэра Александра Цебрия.
В то же время ТИК зарегистрировала двух кандидатов, которые имеют такое же имя и фамилию, что и Цебрий.
Всего не зарегистрировали 12 кандидатов.