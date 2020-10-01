Цебрия зарегистрировали кандидатом в мэры Умани

Городская территориальная избирательная комиссия Умани зарегистрировала действующего мэра Александра Цебрия кандидатом на должность мэра.

Ранее, его не зарегистрировали его якобы из-за ошибки в документах. Цебрий подал жалобу в Центральную избирательную комиссию, которая удовлетворила ее.

— Такое решение было принято. Весь состав ТИК единогласно проголосовал за то, чтобы включить меня в гонки на должность городского головы Умани, — сказал Цебрий.

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При этом он обратил внимание, что документы, которые он ранее подавал в ТИК, остались без изменений.

Не зарегистрировали Цебрия

В начале сентября уманская городская ТИК не зарегистрировала действующего мэра Александра Цебрия.

В то же время ТИК зарегистрировала двух кандидатов, которые имеют такое же имя и фамилию, что и Цебрий.

Всего не зарегистрировали 12 кандидатов.