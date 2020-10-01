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Факти / Україна / Політика

Цебрія зареєстрували кандидатом у мери Умані

Міська територіальна виборча комісія Умані зареєструвала чинного міського голову Олександра Цебрія кандидатом на посаду мера.

Раніше, його не зареєстрували нібито через помилки у документах. Цебрій подав скаргу у Центральну виборчу комісію, яка задовольнила її.

– Таке рішення було ухвалено. Весь склад ТВК одноголосно проголосував за те, щоб включити мене до перегонів на посаду міського голови Умані, – сказав Цебрій.

Читайте: ЦВК зобов’язала тервиборчком зареєструвати мера Умані на вибори

Опубліковано Олександром Цебрієм Середа, 30 вересня 2020 р.

При цьому він звернув увагу, що документи, які він раніше подавав до ТВК, залишилися без змін.

Не зареєстрували Цебрія

На початку вересня уманська міська ТВК не зареєструвала чинного мера Олександра Цебрія.

Водночас ТВК зареєструвала двох кандидатів, які мають те саме ім’я та прізвище, що Цебрій.

Усього не зареєстрували 12 кандидатів.

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