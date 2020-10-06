Паводки и оползни, пыльные бури и смерчи, теплые бесснежные зимы и снежные лето и осень.

Все чаще погода удивляет нас выкрутасами, которые прогнозировать синоптикам становится все сложнее. А все из-за глобального потепления, которое несет миру немало угроз. И Украина — не исключение.

Мощный смерч, который не на шутку напугал жителей поселка Большая Александровка, что на Херсонщине. Ураган разрушил более 30 домов, вырывал с корнем деревья и повредил линии электропередач.

Обычно, пылевые вихри возникают, когда земля перегревается. Далее они поднимают в воздух песок, пыль и мелкие камни и переносят иногда аж на сотни метров.

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Причина, говорят специалисты, не только в засушливой погоде. Но и в плохом отношении фермеров к земельным угодьям, которые арендуют для быстрого заработка.

Делом же восстановления истощенных земель, фермеры не хотят заниматься. Из-за такого изменения климатических условий украинские города могут превратиться и вообще в пустыню. По данным ученых, за последние десять лет степная зона Украины сдвинулась на 300 км.

А Одесса может и вообще нырнуть под воду. В последние годы жемчужина у моря просто захлебывается в потопе.

Засушливый климат опасно влияет и на урожайность. В некоторых регионах не родила даже главная украинская культура — пшеница.

Увеличение жарких дней, резкие колебания погоды влияют и на здоровье человека. Поэтому готовиться к перепадам температуры врачи советуют заранее. А именно укреплять иммунитет. По меньшей мере 2 часа в день проводить на свежем воздухе и пить много воды.

И напоследок о том, какой будет зима и стоит ли запасаться валенками? Народный синоптик из Волынской области Василий Афанасьевич уже 30 лет исследует погоду.Зима будет, как и в прошлом году, короткой, более дождевой.

Как глобальное потепление повлияло на Украину

Центральная геофизическая лаборатория определила, что глобальное потепление больше всего повлияло на Киев и Чернигов. За 30 лет температура воздуха выросла в среднем на 1,6 градуса тепла.

Меньше всего оно сказалось на Ужгороде, где потеплело на +0,9 градусов.

В Черновцах температура выросла на +1,5 градуса, в Харькове, Виннице — на +1,4. В Одессе жарче сейчас на +1,3 градуса, в Днепре и Херсоне на +1,2 градуса.