Паводки і зсуви ґрунту, пилові бурі та смерчі, теплі безсніжні зими і сніжні літо та осінь.

Все частіше погода дивує нас викрутасами, які прогнозувати синоптикам стає дедалі складніше. А все через глобальне потепління, яке несе світу чимало загроз. І Україна – не виняток.

Потужний смерч, який не на жарт налякав жителів селища Велика Олександрівка, що на Херсонщині. Ураган зруйнував понад 30 будинків, повиривав з корінням дерева та пошкодив лінії електропередач.

Зазвичай, пилові вихорі виникають, коли земля перегрівається. Далі вони піднімають у повітря пісок, пил та дрібне каміння і переносять подекуди аж на сотні метрів.

Читайте: Рис, нут і шафран: через зміну клімату в Україні приживаються нові агрокультури

Причина, кажуть фахівці, не лише в засушливій погоді. А й у недбайливому ставленні фермерів до земельних угідь, які орендують для швидкого заробітку.

Справою ж відновлення виснажених земель, фермери не хочуть займатися. Через таку зміну кліматичних умов українські міста можуть перетворитися і взагалі на пустелю. За даними науковців, за останні десять років степова зона України зсунулася на 300 км.

А Одеса може і взагалі пірнути під воду. Останніми роками перлина біля моря просто захлинається у потопах.

Посушливий клімат небезпечно впливає і на врожайність. У деяких регіонах не вродила навіть головна українська культура – пшениця.

Збільшення спекотних днів, різкі коливання погоди впливають і на здоров’я людини. Тож готуватися до перепадів температури лікарі радять заздалегідь. А саме зміцнювати імунітет. Щонайменше дві години на день проводити на свіжому повітрі і пити багато води.

І насамкінець про те, якою буде зима та чи варто запасатися валянками? Народний синоптик з Волинської області Василь Панасович вже 30 років досліджує погоду. Зима буде, як і минулого року, короткою, більш дощовою.

Як глобальне потепління вплинуло на Україну

Центральна геофізична лабораторія визначила, що найбільше глобальне потепління вплинуло на Київ та Чернігів. За 30 років температура повітря зросла у середньому на 1,6 градуса тепла.

Найменше воно позначилося на Ужгороді, де потеплішало на +0,9 градусів.

У Чернівцях температура зросла на +1,5 градуси, у Харкові, Вінниці – на +1,4. У Одесі спекотніше нині на +1,3 градуси, у Дніпрі та Херсоні на +1,2 градуси.