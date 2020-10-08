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Факты / Украина / Политика

Ресторатор, меценат, кандидат в мэры Киева. Что известно о Сергее Гусовском

Сергей Гусовский — кандидат на пост мэра Киева от политической партии За будущее. Решение о выдвижении его кандидатуры было принято на съезде киевской организации партии 21 сентября.

Гусовский также возглавил список кандидатов в депутаты, с которым политическая сила идет в Киевсовет.

Биография Сергея Гусовского

Ресторатор, меценат, кандидат в мэр Киева. Что известно о Сергее Гусовском

Сергей родился 9 ноября 1966 года в Киеве. Учился в Киевском высшем военном авиационном инженерном училище, которое с отличием окончил в 1988 году.

После завершения обучения четыре года работал в научно-исследовательской лаборатории Центра подготовки космонавтов в Звездном городке. Участвовал в моделировании изображений для тренажеров по стыковке космического корабля с орбитальной станцией.

В 1992 году вернулся в Киев, где начал работать над бизнесом в сфере телекоммуникаций. В том же году уехал в США учиться тестировать и отлаживать системы спутниковой связи. В середине 90-х занимался инвестиционным бизнесом.

В 1995 году был открыт первый ресторан Гусовского Pantagruel.

С 2001 года сосредоточился на ресторанном бизнесе, основал семью ресторанов Рестораны Гусовского, которой руководит вместе со своим братом Евгением Гусовским. Сейчас в семью входят заведения Pantagruel, Napule, Шоти, Adelle, Liberty Diner и O’Cafe.

С 2014 года Сергей Гусовский является депутатом Киевского городского совета. До 2018 года был председателем фракции Самопомощь в Киевсовете, но ушел из партии и возглавил депутатскую группу Киевская команда. В нее входят 17 из 22 депутатов бывшей фракции Самопомощь.

В том же году стал одним из основателей общественно-политического движения Люди важны, которое призвано утверждать либеральные ценности в Украине.

Награжден медалью За жертвенность и любовь к Украине и орденом Св. Николая Православной церкви Украины.

Входит в наблюдательный совет Киево-Могилянской академии и совет директоров благотворительной организации Фонд Восточная Европа.

Предвыборная программа Сергея Гусовского

Партия За будущее, с которой Гусовский идет в мэры — это центристская политическая сила с акцентом на экономический прагматизм и интеллект. Лейтмотив кампании: Киев — это место силы.

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Гусовский убежден, что для решения проблем Киева нужны не точечные инициативы, а комплексный подход.

Поэтому предлагает в первую очередь наладить в столице эффективное самоуправление: асфальтированием дорог и ремонтом больниц должны заниматься депутаты восстановленных районных советов, тогда как Киевсовет — рассматривать стратегические проблемы города.

Ключевые тезисы программы Гусовского

  • принять Закон о столице, который вернет Киеву реальное самоуправление;
  • разработать действенную Стратегию развития города на десятки лет вперед;
  • на базе новой Стратегии развития утвердить новый Генеральный план, который покончит с лоскутной хаотичной застройкой;
  • создать Киевскую агломерацию, которая объединит Киев с городами-спутниками;
  • заменить неэффективные коммунальные предприятия системой прозрачных тендеров для частных предпринимателей.

Ресторатор, меценат, кандидат в мэр Киева. Что известно о Сергее Гусовском

Что сделал Сергей Гусовский во время депутатской каденции в Киевсовете

  • вместе с командой добился сохранения артефактов Киевской Руси, которые нашли на Почтовой площади. На месте раскопок не будет очередного ТРЦ;
  • добился предоставления статуса парка Замковой горе;
  • инициировал запрет политической агитации в учебных заведениях Киева, и теперь школьные линейки — без речей депутатов;
  • вместе с активистами спас Осокорковское луга от масштабной застройки. Теперь там будет экопарк с официальным защитным статусом;
  • инициировал увеличение вдвое суммы, которую платят сиделкам в рамках программы Муниципальная няня;
  • настаивал, чтобы к разработке и принятию бюджета Киева максимально приобщались киевляне, а сам процесс стал прозрачным.

Ресторатор, меценат, кандидат в мэр Киева. Что известно о Сергее Гусовском

Убежден, что последние 30 лет в столице проходил сплошной хаос, в котором никто не думал о киевлянах.

Выборы мэра Киева 2020

25 октября 2020 года киевляне будут избирать мэра города. В гонке принимают участие кандидаты от ключевых партий — Слуга народа, Батькивщина, ЕС, ОПЗЖ.

Участвует в выборах и действующий мэр Виталий Кличко, он представляет партию Удар.

Полный список кандидатов на пост мэра Киева смотрите на Фактах ICTV.

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