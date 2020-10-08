Ресторатор, меценат, кандидат в мэр Киева. Что известно о Сергее Гусовском

Сергей Гусовский — кандидат на пост мэра Киева от политической партии За будущее. Решение о выдвижении его кандидатуры было принято на съезде киевской организации партии 21 сентября.
Гусовский также возглавил список кандидатов в депутаты, с которым политическая сила идет в Киевсовет.
Биография Сергея Гусовского
Сергей родился 9 ноября 1966 года в Киеве. Учился в Киевском высшем военном авиационном инженерном училище, которое с отличием окончил в 1988 году.
После завершения обучения четыре года работал в научно-исследовательской лаборатории Центра подготовки космонавтов в Звездном городке. Участвовал в моделировании изображений для тренажеров по стыковке космического корабля с орбитальной станцией.
В 1992 году вернулся в Киев, где начал работать над бизнесом в сфере телекоммуникаций. В том же году уехал в США учиться тестировать и отлаживать системы спутниковой связи. В середине 90-х занимался инвестиционным бизнесом.
В 1995 году был открыт первый ресторан Гусовского Pantagruel.
С 2001 года сосредоточился на ресторанном бизнесе, основал семью ресторанов Рестораны Гусовского, которой руководит вместе со своим братом Евгением Гусовским. Сейчас в семью входят заведения Pantagruel, Napule, Шоти, Adelle, Liberty Diner и O’Cafe.
С 2014 года Сергей Гусовский является депутатом Киевского городского совета. До 2018 года был председателем фракции Самопомощь в Киевсовете, но ушел из партии и возглавил депутатскую группу Киевская команда. В нее входят 17 из 22 депутатов бывшей фракции Самопомощь.
В том же году стал одним из основателей общественно-политического движения Люди важны, которое призвано утверждать либеральные ценности в Украине.
Награжден медалью За жертвенность и любовь к Украине и орденом Св. Николая Православной церкви Украины.
Входит в наблюдательный совет Киево-Могилянской академии и совет директоров благотворительной организации Фонд Восточная Европа.
Предвыборная программа Сергея Гусовского
Партия За будущее, с которой Гусовский идет в мэры — это центристская политическая сила с акцентом на экономический прагматизм и интеллект. Лейтмотив кампании: Киев — это место силы.Читайте: Сергей Гусовский: Передать теплогенерацию Киева полупонятному коммунальному предприятию – это авантюра Когда местные выборы в Украине - дата Местные выборы 2020 перенесут только при военном или чрезвычайном положении - Разумков
Гусовский убежден, что для решения проблем Киева нужны не точечные инициативы, а комплексный подход.
Поэтому предлагает в первую очередь наладить в столице эффективное самоуправление: асфальтированием дорог и ремонтом больниц должны заниматься депутаты восстановленных районных советов, тогда как Киевсовет — рассматривать стратегические проблемы города.
Ключевые тезисы программы Гусовского
- принять Закон о столице, который вернет Киеву реальное самоуправление;
- разработать действенную Стратегию развития города на десятки лет вперед;
- на базе новой Стратегии развития утвердить новый Генеральный план, который покончит с лоскутной хаотичной застройкой;
- создать Киевскую агломерацию, которая объединит Киев с городами-спутниками;
- заменить неэффективные коммунальные предприятия системой прозрачных тендеров для частных предпринимателей.
Что сделал Сергей Гусовский во время депутатской каденции в Киевсовете
- вместе с командой добился сохранения артефактов Киевской Руси, которые нашли на Почтовой площади. На месте раскопок не будет очередного ТРЦ;
- добился предоставления статуса парка Замковой горе;
- инициировал запрет политической агитации в учебных заведениях Киева, и теперь школьные линейки — без речей депутатов;
- вместе с активистами спас Осокорковское луга от масштабной застройки. Теперь там будет экопарк с официальным защитным статусом;
- инициировал увеличение вдвое суммы, которую платят сиделкам в рамках программы Муниципальная няня;
- настаивал, чтобы к разработке и принятию бюджета Киева максимально приобщались киевляне, а сам процесс стал прозрачным.
Убежден, что последние 30 лет в столице проходил сплошной хаос, в котором никто не думал о киевлянах.
Выборы мэра Киева 2020
25 октября 2020 года киевляне будут избирать мэра города. В гонке принимают участие кандидаты от ключевых партий — Слуга народа, Батькивщина, ЕС, ОПЗЖ.
Участвует в выборах и действующий мэр Виталий Кличко, он представляет партию Удар.
Полный список кандидатов на пост мэра Киева смотрите на Фактах ICTV.