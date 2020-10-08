Ресторатор, меценат, кандидат у мер Києва. Що відомо про Сергія Гусовського

Сергій Гусовський – кандидат на пост мера Києва від політичної партії За майбутнє. Рішення про висунення його кандидатури було ухвалене на з’їзді київського осередку партії 21 вересня.

Гусовський також очолив список кандидатів у депутати, з яким політична сила йде до Київради.

Біографія Сергія Гусовського

Сергій народився 9 листопада 1966 року в місті Києві. Навчався в Київському вищому військовому авіаційному інженерному училищі, яке з відзнакою закінчив в 1988 році.

Після завершення навчання чотири роки працював у науково-дослідній лабораторії Центру підготовки космонавтів у Зоряному містечку. Брав участь у моделюванні зображень для тренажерів зі стикування космічного корабля з орбітальною станцією.

У 1992 році повернувся до Києва, де почав працювати над бізнесом у сфері телекомунікацій. Того ж року поїхав до США навчатися тестувати і налагоджувати системи супутникового зв’язку. У середині 90-х займався інвестиційним бізнесом.

У 1995 році був відкритий перший ресторан Гусовського Pantagruel.

З 2001 році зосередився на ресторанному бізнесі, заснував сім’ю ресторанів Ресторани Гусовських, якою керує разом зі своїм братом Євгеном Гусовським. Наразі до сім’ї входять заклади Pantagruel, Napule, Шоті, Adelle, Liberty Diner та O’Cafe.

З 2014 року Сергій Гусовський є депутатом Київської міської ради. До 2018 року був головою фракції Самопоміч у Київраді, але пішов з партії та очолив депутатську групу Київська команда. До неї входять 17 з 22 депутатів колишньої фракції Самопоміч.

Того ж року став одним із засновників суспільно-політичного руху Люди важливі, який покликаний стверджувати ліберальні цінності в Україні.

Нагороджений медаллю За жертовність і любов до України та орденом Св. Миколая Православної церкви України.

Входить до наглядової ради Києво-Могилянської академії та ради директорів благодійної організації Фонд Східна Європа.

Передвиборча програма Сергія Гусовського

Партія За майбутнє, з якою Гусовський йде у мери, – це центристська політична сила з акцентом на економічний прагматизм та інтелект. Лейтмотив кампанії: Київ – це місце сили.

Гусовський переконаний, що для вирішення проблем Києва потрібні не точкові ініціативи, а комплексний підхід.

Тому пропонує першочергово налагодити у столиці ефективне самоврядування: асфальтуванням доріг та ремонтом лікарень мають займатися депутати відновлених районних рад, тоді як Київрада має розглядати стратегічні проблеми міста.

Ключові тези програми Гусовського

ухвалити Закон про столицю, який поверне Києву реальне самоврядування;

розробити дієву Стратегію розвитку міста на десятки років вперед;

на базі нової Стратегії розвитку затвердити новий Генеральний план, який покінчить з клаптиковою хаотичною забудовою;

створити Київську агломерацію, яка об’єднає Київ з містами-супутниками;

замінити неефективні комунальні підприємства системою прозорих тендерів для приватних підприємців.

Що зробив Сергій Гусовський під час депутатської каденції у Київраді

разом з командою домігся збереження артефактів Київської Русі, які знайшли на Поштовій площі. На місці розкопок не буде чергового ТРЦ;

домігся надання статусу парку Замковій горі;

ініціював заборону політичної агітації в навчальних закладах Києва, і тепер шкільні лінійки — без промов депутатів;

разом з активістами врятував Осокорківські луки від масштабної забудови. Тепер там буде екопарк з офіційним захисним статусом;

ініціював збільшення вдвічі суми, яку платять доглядальницям у межах програми Муніципальна няня;

наполягав, щоб до розробки і прийняття бюджету Києва максимально долучалися кияни, а сам процес став прозорішим.

Переконаний, що останні 30 років у столиці відбувався суцільний хаос, в якому ніхто не думав про киян.

Вибори мера Києва 2020

25 жовтня 2020 року кияни обиратимуть мера міста. У перегонах беруть участь кандидати від ключових партій – Слуга народу, Батьківщина, ЄС, ОПЗЖ.

Пішов на вибори і чинний мер Віталій Кличко, він представляє партію Удар.

Повний список кандидатів на пост мера Києва дивіться на Фактах ICTV.