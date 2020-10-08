Выборы в Киеве 2020: Дарницкий район, список кандидатов в депутаты

25 октября на местных выборах 2020 жители столицы будут избирать новых депутатов в Киевсовет.
Представители всех политических сил, которые участвуют в гонке в городе, представили кандидатов, которые будут баллотироваться в Киевсовет в Дарницком районе.
Факты ICTV собрали информацию о кандидатах в этом районе города.
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Удар
Официальная страница — Удар
Кандидаты
- Гончаров Владимир Валентинович
- Макаренко Максим Анатольевич
- Чечеринда Егор Владимирович
- Маркута Оксана Петровна
- Данилова Николь Викторовна
- Гончаров Александр Владимирович
- Балаций Игорь Николаевич
- Бурсак Максим Александрович
- Сухопара Ольга Николаевна
- Геворгизова Карина Олеговна
- Русина Юлия Александровна
- Чермак Игорь Иванович
Слуга народа
Официальная страница — Слуга народа
Кандидаты
- Серганова Марина Викторовна
- Конопелько Николай Владимирович
- Островская Марьяна Валентиновна
- Слюсарев Тихон Александрович
- Невмержицкий Виталий Петрович
- Леонов Юрий Петрович
- Федоренко Юрий Сергеевич
- Савенко Даниил Николаевич
- Скалецкая Звездная Степановна
- Григорьева Оксана Владимировна
- Гетьман-Гнидунець Лариса Александровна
Голос
Официальная страница — Голос
Кандидаты
- Васильчук Вадим Васильевич
- Болдырев Олег Александрович
- Пашутина Виолетта Юрьевна
- Маленко Григорий Сергеевич
- Когут Ирина Богдановна
- Комаровский Сергей Николаевич
- Герасименко Владимир Григорьевич
- Силыч Леся Артуровна
- Скляр Михаил Иванович
- Колесник Лидия Максимовна
- Вакуленко Андрей Иванович
Батькивщина
Официальная страница — Батькивщина
Кандидаты
- Слончак Владимир Викторович
- Ковальчук Михаил Николаевич
- Попенко Олег Иванович
- Слуцкая Наталья Алексеевна
- Щур Виктория Игоревна
- Казаченко Марина Ивановна
- Нестор Виталий Романович
- Туркеня Игорь Григорьевич
- Москвина Ирина Александровна
- Маевский Владислав Вадимович
- Пыхтин Евгений Викторович
- Палиева Елена Владимировна
Европейская солидарность
Официальная — Европейская солидарность
Кандидаты
- Емец Леонид Александрович
- Баленко Игорь Николаевич
- Софилканич Михаил Михайлович
- Глушко Ольга Александровна
- Кизленко Мария Андреевна
- Задерейко Андрей Иванович
- Паладий Сергей Владимирович
- Чумак Виктория Витальевна
- Супрун Александр Сергеевич
- Чайка Ольга Юрьевна
За будущее
Офіційна сторінка — За будущее
Кандидаты
- Лобан Юлия Михайловна
- Тополов Павел Александрович
- Ващенок Вадим Владимирович
- Васильцив Ярослав Ярославович
- Маяцкая Александра Игоревна
- Мороз Александр Анатольевич
- Ковальчук Валентина Валерьевна
- Яковицкий Виктор Владимирович
- Котяш Виктория Олеговна
- Леоненко Игорь Владимирович
ОПЗЖ
Официальная страница — ОПЗЖ
Кандидаты
- Наконечный Михаил Васильевич
- Рубежова Анжелика Александровна
- Дубий Игорь Валерьевич
- Гарькавый Илья Игоревич
- Плахтий Леся Викторовна
Сила и честь
Официальная страница — Сила и честь
- Гололобов Сергей Николаевич
- Масленников Георгий Федорович
- Довга Татьяна Сергеевна
- Правда Владимир Владимирович
- Стасюк Татьяна Васильевна
- Конченко Александр Павлович
- Заник Екатерина Ильинична
- Давыденко Андрей Григорьевич
- Линенко Евгений Александрович
- Резвова Ольга Владимировна
- Стадник Дмитрий Геннадьевич
Єдинство
Официальная страница — Єдинство
Кандидаты
- Павлик Виталий Андреевич
- Сулига Юрий Анатольевич
- Ярмоленко Юлия Александровна
- Крымчак Сергей Александрович
- Горбань Анна Григорьевна
- Тихий Роман Иванович
- Топчий Вячеслав Витальевич
- Графский Дмитрий Петрович
- Малышева Инна Константиновна
- Гончарова Татьяна Владимировна
- Видоменко Виталий Васильевич
Победа Пальчевского
Официальная страница — Победа Пальчевского
Кандидаты
- Дегтярева Лариса Викторовна
- Дроник Сергей Деонизиевич
- Морозов Владимир Леонидович
- Кузенный Дмитрий Сергеевич
- Федорец Анна Олеговна
- Григорьев Александр Юрьевич
Свобода
Официальная страница — Свобода
Кандидаты
- Бохняк Владимир Ярославович
- Гаврилюк Игорь Владимирович
- Загорулько Виктор Владимирович
- Рябенко Татьяна Анатольевна
- Мусиенко Елена Сергеевна
- Оверко Максим Андреевич
- Залевский Роман Валерьевич
- Сивак Сергей Васильевич
- Шарма Татьяна Константиновна
- Демиденко Валентина Яковлевна
Демократическая сокира
Официальная страница — Демократическая сокира
Кандидаты
- Паевская Юлия Георгиевна
- Швец Антон Андреевич
- Щедрин Игорь Леонидович
- Дука Евгений Романович
- Гончарук Александра Александровна
- Буцко Андрей Николаевич
Выборы мэра Киева
На местных выборах 2020 на должность городского головы столицы претендуют 20 кандидатов.
Среди них — представители основных политсил. Участвует в гонке и действующий глава столицы Виталий Кличко.
Подробно о кандидатах в мэры Киева читайте в обзоре Фактов ICTV.
Источник: Сергей Пасюта