Выборы в Киеве 2020: Дарницкий район, список кандидатов в депутаты

25 октября на местных выборах 2020 жители столицы будут избирать новых депутатов в Киевсовет.

Представители всех политических сил, которые участвуют в гонке в городе, представили кандидатов, которые будут баллотироваться в Киевсовет в Дарницком районе.

Факты ICTV собрали информацию о кандидатах в этом районе города.

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Удар

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Кандидаты

Гончаров Владимир Валентинович Макаренко Максим Анатольевич Чечеринда Егор Владимирович Маркута Оксана Петровна Данилова Николь Викторовна Гончаров Александр Владимирович Балаций Игорь Николаевич Бурсак Максим Александрович Сухопара Ольга Николаевна Геворгизова Карина Олеговна Русина Юлия Александровна Чермак Игорь Иванович

Слуга народа

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Кандидаты

Серганова Марина Викторовна Конопелько Николай Владимирович Островская Марьяна Валентиновна Слюсарев Тихон Александрович Невмержицкий Виталий Петрович Леонов Юрий Петрович Федоренко Юрий Сергеевич Савенко Даниил Николаевич Скалецкая Звездная Степановна Григорьева Оксана Владимировна Гетьман-Гнидунець Лариса Александровна

Голос

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Кандидаты

Васильчук Вадим Васильевич Болдырев Олег Александрович Пашутина Виолетта Юрьевна Маленко Григорий Сергеевич Когут Ирина Богдановна Комаровский Сергей Николаевич Герасименко Владимир Григорьевич Силыч Леся Артуровна Скляр Михаил Иванович Колесник Лидия Максимовна Вакуленко Андрей Иванович

Батькивщина

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Кандидаты

Слончак Владимир Викторович Ковальчук Михаил Николаевич Попенко Олег Иванович Слуцкая Наталья Алексеевна Щур Виктория Игоревна Казаченко Марина Ивановна Нестор Виталий Романович Туркеня Игорь Григорьевич Москвина Ирина Александровна Маевский Владислав Вадимович Пыхтин Евгений Викторович Палиева Елена Владимировна

Европейская солидарность

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Кандидаты

Емец Леонид Александрович Баленко Игорь Николаевич Софилканич Михаил Михайлович Глушко Ольга Александровна Кизленко Мария Андреевна Задерейко Андрей Иванович Паладий Сергей Владимирович Чумак Виктория Витальевна Супрун Александр Сергеевич Чайка Ольга Юрьевна

За будущее

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Кандидаты

Лобан Юлия Михайловна Тополов Павел Александрович Ващенок Вадим Владимирович Васильцив Ярослав Ярославович Маяцкая Александра Игоревна Мороз Александр Анатольевич Ковальчук Валентина Валерьевна Яковицкий Виктор Владимирович Котяш Виктория Олеговна Леоненко Игорь Владимирович

ОПЗЖ

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Кандидаты

Наконечный Михаил Васильевич Рубежова Анжелика Александровна Дубий Игорь Валерьевич Гарькавый Илья Игоревич Плахтий Леся Викторовна

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Гололобов Сергей Николаевич Масленников Георгий Федорович Довга Татьяна Сергеевна Правда Владимир Владимирович Стасюк Татьяна Васильевна Конченко Александр Павлович Заник Екатерина Ильинична Давыденко Андрей Григорьевич Линенко Евгений Александрович Резвова Ольга Владимировна Стадник Дмитрий Геннадьевич

Єдинство

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Кандидаты

Павлик Виталий Андреевич Сулига Юрий Анатольевич Ярмоленко Юлия Александровна Крымчак Сергей Александрович Горбань Анна Григорьевна Тихий Роман Иванович Топчий Вячеслав Витальевич Графский Дмитрий Петрович Малышева Инна Константиновна Гончарова Татьяна Владимировна Видоменко Виталий Васильевич

Победа Пальчевского

Официальная страница — Победа Пальчевского

Кандидаты

Дегтярева Лариса Викторовна Дроник Сергей Деонизиевич Морозов Владимир Леонидович Кузенный Дмитрий Сергеевич Федорец Анна Олеговна Григорьев Александр Юрьевич

Свобода

Официальная страница — Свобода

Кандидаты

Бохняк Владимир Ярославович Гаврилюк Игорь Владимирович Загорулько Виктор Владимирович Рябенко Татьяна Анатольевна Мусиенко Елена Сергеевна Оверко Максим Андреевич Залевский Роман Валерьевич Сивак Сергей Васильевич Шарма Татьяна Константиновна Демиденко Валентина Яковлевна

Демократическая сокира

Официальная страница — Демократическая сокира

Кандидаты

Паевская Юлия Георгиевна Швец Антон Андреевич Щедрин Игорь Леонидович Дука Евгений Романович Гончарук Александра Александровна Буцко Андрей Николаевич

Выборы мэра Киева

На местных выборах 2020 на должность городского головы столицы претендуют 20 кандидатов.

Среди них — представители основных политсил. Участвует в гонке и действующий глава столицы Виталий Кличко.

Подробно о кандидатах в мэры Киева читайте в обзоре Фактов ICTV.

Источник: Сергей Пасюта