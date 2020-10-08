Вибори в Києві 2020: Дарницький район, список кандидатів у депутати

25 жовтня на місцевих виборах 2020 мешканці столиці обиратимуть нових депутатів до Київради.

Представники усіх політичних сил, які беруть учать у перегонах у місті, представили кандидатів, що балотуватимуться до Київради у Дарницькому районі.

Факти ICTV зібрали інформацію про кандидатів у цьому районі міста.

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Удар

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Кандидати

Гончаров Володимир Валентинович Макаренко Максим Анатолійович Чечеринда Єгор Володимирович Маркута Оксана Петрівна Данилова Ніколь Вікторівна Гончаров Олександр Володимирович Балацій Ігор Миколайович Бурсак Максим Олександрович Сухопара Ольга Миколаївна Геворгізова Каріна Олегівна Русіна Юлія Олександрівна Чермак Ігор Іванович

Слуга народу

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Кандидати

Серганова Марина Вікторівна Конопелько Микола Володимирович Островська Мар’яна Валентинівна Слюсарев Тихон Олександрович Невмержицький Віталій Петрович Леонов Юрій Петрович Федоренко Юрій Сергійович Савенко Данііл Миколайович Скалецька Зоряна Степанівна Григор’єва Оксана Володимирівна Гетьман-Гнідунець Лариса Олександрівна

Голос

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Кандидати

Васильчук Вадим Васильович Болдирєв Олег Олександрович Пашутіна Віолетта Юріївна Маленко Григорій Сергійович Когут Ірина Богданівна Комаровський Сергій Миколайович Герасименко Володимир Григорович Сілич Леся Артурівна Скляр Михайло Іванович Колєснік Лідія Максимівна Вакуленко Андрій Іванович

Батьківщина

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Кандидати

Слончак Володимир Вікторович Ковальчук Михайло Миколайович Попенко Олег Іванович Слуцька Наталія Олексіївна Щур Вікторія Ігорівна Казаченко Марина Іванівна Нестор Віталій Романович Туркеня Ігор Григорович Москвіна Ірина Олександрівна Маєвський Владислав Вадимович Пихтін Євген Вікторович Палієва Олена Володимирівна

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Кандидати

Ємець Леонід Олександрович Баленко Ігор Миколайович Софілканич Михайло Михайлович Глушко Ольга Олександрівна Кізленко Марія Андріївна Задерейко Андрій Іванович Паладій Сергій Володимирович Чумак Вікторія Віталіївна Супрун Олександр Сергійович Чайка Ольга Юріївна

За майбутнє

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Кандидати

Лобан Юлія Михайлівна Тополов Павло Олександрович Ващенок Вадим Володимирович Васильців Ярослав Ярославович Маяцька Олександра Ігорівна Мороз Олександр Анатолійович Ковальчук Валентина Валеріївна Яковицький Віктор Володимирович Котяш Вікторія Олегівна Леоненко Ігор Володимирович

ОПЗЖ

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Кандидати

Наконечний Михайло Васильович Рубєжова Анжеліка Олександрівна Дубій Ігор Валерійович Гарькавий Ілля Ігорович Плахтій Леся Вікторівна

Сила і честь

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Гололобов Сергій Миколайович Масленніков Георгій Федорович Довга Тетяна Сергіївна Правда Володимир Володимирович Стасюк Тетяна Василівна Конченко Олександр Павлович Заник Катерина Іллівна Давиденко Андрій Григорович Ліненко Євген Олександрович Резвова Ольга Володимирівна Стаднік Дмитро Геннадійович

Єдність

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Кандидати

Павлик Віталій Андрійович Сулига Юрій Анатолійович Ярмоленко Юлія Олександрівна Кримчак Сергій Олександрович Горбань Анна Григорівна Тихий Роман Іванович Топчій Вячеслав Віталійович Графський Дмитро Петрович Малишева Інна Костянтинівна Гончарова Тетяна Володимирівна Відоменко Віталій Васильович

Перемога Пальчевського

Офіційна сторінка – Перемога Пальчевського

Кандидати

Дегтярьова Лариса Вікторівна Дроник Сергій Деонізійович Морозов Володимир Леонідович Кузенний Дмитро Сергійович Федорець Ганна Олегівна Григор’єв Олександр Юрійович

Свобода

Офіційна сторінка – Свобода

Кандидати

Бохняк Володимир Ярославович Гаврилюк Ігор Володимирович Загорулько Віктор Володимирович Рябенко Тетяна Анатоліївна Мусієнко Олена Сергіївна Оверко Максим Андрійович Залевський Роман Валерійович Сивак Сергій Васильович Шарма Тетяна Костянтинівна Демиденко Валентина Яківна

Демократична сокира

Офіційна стоірнка – Демократична сокира

Кандидати

Паєвська Юлія Георгіївна Швець Антон Андрійович Щедрін Ігор Леонідович Дука Євген Романович Гончарук Олександра Олександрівна Буцько Андрій Миколайович

Вибори мера Києва

На місцевих виборах 2020 на посаду міського голови столиці претендують 20 кандидатів.

Серед них – представники основних політсил. Бере участь у перегонах і чинний очільник столиці Віталій Кличко.

Детально про кандидатів у мери Києва читайте в огляді Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Пасюта