Вибори в Києві 2020: Дарницький район, список кандидатів у депутати

25 жовтня на місцевих виборах 2020 мешканці столиці обиратимуть нових депутатів до Київради.
Представники усіх політичних сил, які беруть учать у перегонах у місті, представили кандидатів, що балотуватимуться до Київради у Дарницькому районі.
Факти ICTV зібрали інформацію про кандидатів у цьому районі міста.
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Удар
Офіційна сторінка – Удар
Кандидати
- Гончаров Володимир Валентинович
- Макаренко Максим Анатолійович
- Чечеринда Єгор Володимирович
- Маркута Оксана Петрівна
- Данилова Ніколь Вікторівна
- Гончаров Олександр Володимирович
- Балацій Ігор Миколайович
- Бурсак Максим Олександрович
- Сухопара Ольга Миколаївна
- Геворгізова Каріна Олегівна
- Русіна Юлія Олександрівна
- Чермак Ігор Іванович
Слуга народу
Офіційна сторінка – Слуга народу
Кандидати
- Серганова Марина Вікторівна
- Конопелько Микола Володимирович
- Островська Мар’яна Валентинівна
- Слюсарев Тихон Олександрович
- Невмержицький Віталій Петрович
- Леонов Юрій Петрович
- Федоренко Юрій Сергійович
- Савенко Данііл Миколайович
- Скалецька Зоряна Степанівна
- Григор’єва Оксана Володимирівна
- Гетьман-Гнідунець Лариса Олександрівна
Голос
Офіційна сторінка – Голос
Кандидати
- Васильчук Вадим Васильович
- Болдирєв Олег Олександрович
- Пашутіна Віолетта Юріївна
- Маленко Григорій Сергійович
- Когут Ірина Богданівна
- Комаровський Сергій Миколайович
- Герасименко Володимир Григорович
- Сілич Леся Артурівна
- Скляр Михайло Іванович
- Колєснік Лідія Максимівна
- Вакуленко Андрій Іванович
Батьківщина
Офіційна сторінка – Батьківщина
Кандидати
- Слончак Володимир Вікторович
- Ковальчук Михайло Миколайович
- Попенко Олег Іванович
- Слуцька Наталія Олексіївна
- Щур Вікторія Ігорівна
- Казаченко Марина Іванівна
- Нестор Віталій Романович
- Туркеня Ігор Григорович
- Москвіна Ірина Олександрівна
- Маєвський Владислав Вадимович
- Пихтін Євген Вікторович
- Палієва Олена Володимирівна
Європейська солідарність
Офіційна сторінка – Європейська солідарність
Кандидати
- Ємець Леонід Олександрович
- Баленко Ігор Миколайович
- Софілканич Михайло Михайлович
- Глушко Ольга Олександрівна
- Кізленко Марія Андріївна
- Задерейко Андрій Іванович
- Паладій Сергій Володимирович
- Чумак Вікторія Віталіївна
- Супрун Олександр Сергійович
- Чайка Ольга Юріївна
За майбутнє
Офіційна сторінка – За майбутнє
Кандидати
- Лобан Юлія Михайлівна
- Тополов Павло Олександрович
- Ващенок Вадим Володимирович
- Васильців Ярослав Ярославович
- Маяцька Олександра Ігорівна
- Мороз Олександр Анатолійович
- Ковальчук Валентина Валеріївна
- Яковицький Віктор Володимирович
- Котяш Вікторія Олегівна
- Леоненко Ігор Володимирович
ОПЗЖ
Офіційна сторінка – ОПЗЖ
Кандидати
- Наконечний Михайло Васильович
- Рубєжова Анжеліка Олександрівна
- Дубій Ігор Валерійович
- Гарькавий Ілля Ігорович
- Плахтій Леся Вікторівна
Сила і честь
Офіційна сторінка – Сила і честь
- Гололобов Сергій Миколайович
- Масленніков Георгій Федорович
- Довга Тетяна Сергіївна
- Правда Володимир Володимирович
- Стасюк Тетяна Василівна
- Конченко Олександр Павлович
- Заник Катерина Іллівна
- Давиденко Андрій Григорович
- Ліненко Євген Олександрович
- Резвова Ольга Володимирівна
- Стаднік Дмитро Геннадійович
Єдність
Офіційна сторінка – Єдність
Кандидати
- Павлик Віталій Андрійович
- Сулига Юрій Анатолійович
- Ярмоленко Юлія Олександрівна
- Кримчак Сергій Олександрович
- Горбань Анна Григорівна
- Тихий Роман Іванович
- Топчій Вячеслав Віталійович
- Графський Дмитро Петрович
- Малишева Інна Костянтинівна
- Гончарова Тетяна Володимирівна
- Відоменко Віталій Васильович
Перемога Пальчевського
Офіційна сторінка – Перемога Пальчевського
Кандидати
- Дегтярьова Лариса Вікторівна
- Дроник Сергій Деонізійович
- Морозов Володимир Леонідович
- Кузенний Дмитро Сергійович
- Федорець Ганна Олегівна
- Григор’єв Олександр Юрійович
Свобода
Офіційна сторінка – Свобода
Кандидати
- Бохняк Володимир Ярославович
- Гаврилюк Ігор Володимирович
- Загорулько Віктор Володимирович
- Рябенко Тетяна Анатоліївна
- Мусієнко Олена Сергіївна
- Оверко Максим Андрійович
- Залевський Роман Валерійович
- Сивак Сергій Васильович
- Шарма Тетяна Костянтинівна
- Демиденко Валентина Яківна
Демократична сокира
Офіційна стоірнка – Демократична сокира
Кандидати
- Паєвська Юлія Георгіївна
- Швець Антон Андрійович
- Щедрін Ігор Леонідович
- Дука Євген Романович
- Гончарук Олександра Олександрівна
- Буцько Андрій Миколайович
Вибори мера Києва
На місцевих виборах 2020 на посаду міського голови столиці претендують 20 кандидатів.
Серед них – представники основних політсил. Бере участь у перегонах і чинний очільник столиці Віталій Кличко.
Детально про кандидатів у мери Києва читайте в огляді Фактів ICTV.
Джерело: Сергій Пасюта