Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Большие города будут избирать нового мэра или переизберут уже имеющегося руководителя.

Харьков — это один из крупнейших городов Украины, где учатся тысячи студентов.

Кто, кроме Геннадия Кернеса, будет соревноваться за кресло главы Харькова, какие шансы у этих кандидатов и партий, читайте на сайте Факты ICTV.

Кандидаты на пост мэра Харькова

Александр Абрамичев (Европейская солидарность);

Валерий Безлепкин, самовыдвиженец;

Ирина Денисова (За будущее);

Геннадий Кернес (Блок Кернеса – успешный Харьков);

Сергей Кушнарев (Победа Пальчевского);

Алексей Кучер (Слуга народа);

Георгий Лаговский (Удар);

Игорь Приходько (ВО Батькивщина);

Наталья Пилипенко самовыдвиженец;

Александр Фельдман (Оппозиционная платформа – За жизнь);

Игорь Черняк (Блок Юлии Светличной Разом);

Никита Соловьев (Демократична сокира);

Александра Нарыжная (Голос);

Денис Ярославский самовыдвиженец.

Какие рейтинги у кандидатов:

Наибольший рейтинг среди всех кандидатов имеет действующий городской голова Харькова Геннадий Кернес. Согласно данным группы Рейтинг, ему доверяют 60% харьковчан. Зато нейтрально к Кернесу относятся 26%, а отрицательно высказались лишь 13%.

Также неплохие шансы стать мэром имеет представитель пророссийской ОПЗЖ и один из перебежчиков Батькивщины Александр Фельдман. Политику доверяют 36% харьковчан, нейтрально относятся 37%. Зато негативную оценку ему дали 15%.

Гораздо меньшую поддержку имеет действующий глава ХОГА Алексей Кучер. Так, положительно к нему относятся лишь 6%, а нейтрально – 26%. Негативно, со своей стороны, высказались 14%. Правда, такие показатели можно объяснить тем, что 54% вообще никогда о нем не слышали.

Какие партии преодолевают порог в 5%:

Блок Кернеса Успешный Харьков;

Оппозиционная платформа;

Слуга народа;

Блок Юлии Светличной ВМЕСТЕ;

Однако к ним приближается Европейская солидарность.

Кернес заболел Covid-19

10 сентября мэра Харькова Геннадия Кернеса госпитализировали в больницу с воспалением легких. У него подтвердили Covid-19 и двустороннее воспаление легких.

16 сентября Кернеса самолетом доставили из Харькова в Берлин в клинику Шарите, где он проходит лечение в реанимационном отделении.

2 октября Геннадий Кернес сдал отрицательный тест на коронавирус.