Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. Большие города будут избирать нового мэра или переизберут уже имеющегося руководителя.
Харьков — это один из крупнейших городов Украины, где учатся тысячи студентов.
Кто, кроме Геннадия Кернеса, будет соревноваться за кресло главы Харькова, какие шансы у этих кандидатов и партий, читайте на сайте Факты ICTV.
Кандидаты на пост мэра Харькова
- Александр Абрамичев (Европейская солидарность);
- Валерий Безлепкин, самовыдвиженец;
- Ирина Денисова (За будущее);
- Геннадий Кернес (Блок Кернеса – успешный Харьков);
- Сергей Кушнарев (Победа Пальчевского);
- Алексей Кучер (Слуга народа);
- Георгий Лаговский (Удар);
- Игорь Приходько (ВО Батькивщина);
- Наталья Пилипенко самовыдвиженец;
- Александр Фельдман (Оппозиционная платформа – За жизнь);
- Игорь Черняк (Блок Юлии Светличной Разом);
- Никита Соловьев (Демократична сокира);
- Александра Нарыжная (Голос);
- Денис Ярославский самовыдвиженец.
Какие рейтинги у кандидатов:
Наибольший рейтинг среди всех кандидатов имеет действующий городской голова Харькова Геннадий Кернес. Согласно данным группы Рейтинг, ему доверяют 60% харьковчан. Зато нейтрально к Кернесу относятся 26%, а отрицательно высказались лишь 13%.
Также неплохие шансы стать мэром имеет представитель пророссийской ОПЗЖ и один из перебежчиков Батькивщины Александр Фельдман. Политику доверяют 36% харьковчан, нейтрально относятся 37%. Зато негативную оценку ему дали 15%.
Гораздо меньшую поддержку имеет действующий глава ХОГА Алексей Кучер. Так, положительно к нему относятся лишь 6%, а нейтрально – 26%. Негативно, со своей стороны, высказались 14%. Правда, такие показатели можно объяснить тем, что 54% вообще никогда о нем не слышали.
Какие партии преодолевают порог в 5%:
- Блок Кернеса Успешный Харьков;
- Оппозиционная платформа;
- Слуга народа;
- Блок Юлии Светличной ВМЕСТЕ;
Однако к ним приближается Европейская солидарность.
Кернес заболел Covid-19
10 сентября мэра Харькова Геннадия Кернеса госпитализировали в больницу с воспалением легких. У него подтвердили Covid-19 и двустороннее воспаление легких.
16 сентября Кернеса самолетом доставили из Харькова в Берлин в клинику Шарите, где он проходит лечение в реанимационном отделении.
2 октября Геннадий Кернес сдал отрицательный тест на коронавирус.