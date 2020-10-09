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Факти / Україна / Політика

Місцеві вибори 2020: хто претендує на посаду мера Харкова

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. Великі міста обиратимуть нового мера або ж переоберуть уже наявного очільника.

Харків – це одне з найбільших міст України, де навчаються тисячі студентів.

Хто, крім Геннадія Кернеса, змагатиметься за крісло очільника Харкова, які шанси у цих кандидатів та партій, читайте на сайті Факти ICTV.

Кандидати на посаду мера Харкова

  • Олександр Абрамічев (Європейська солідарність);
  • Валерій Безлепкін, самовисуванець;
  • Ірина Денисова (За майбутнє);
  • Геннадій Кернес (Блок Кернеса – успішний Харків);
  • Сергій Кушнарьов (Перемога Пальчевського);
  • Олексій Кучер (Слуга народу);
  • Георгій Лаговський (Удар);
  • Ігор Приходько (ВО Батьківщина);
  • Наталія Пилипенко самовисуванець;
  • Олександр Фельдман (Опозиційна платформа – За життя);
  • Ігор Черняк (Блок Юлії Світличної Разом);
  • Микита Соловйов (Демократична сокира);
  • Олександра Нарижна (Голос);
  • Денис Ярославський самовисуванець.

Які рейтинги у кандидатів:

Наразі найбільший рейтинг серед усіх кандидатів має чинний міський голова Харкова Геннадій Кернес. Згідно з даними групи Рейтинг, йому довіряють 60% харків’ян. Натомість нейтрально до Кернеса ставляться 26%, а негативно висловилися лише 13%.

Також непогані шанси стати мером має представник проросійської ОПЗЖ і один із перебіжчиків Батьківщини Олександр Фельдман. Політику довіряють 36% харків’ян, нейтрально ставляться 37%. Натомість негативну оцінку його особі дали 15%.

Набагато меншу підтримку має чинний очільник ХОДА Олексій Кучер. Позитивно до нього ставляться лише 6%, а нейтрально – 26%. Негативно, зі свого боку, висловилися 14%. Щоправда, такі показники можна пояснити тим, що 54% взагалі ніколи про нього не чули.

Які партії долають поріг у 5%:

  • Блок Кернеса Успішний Харків;
  • Опозиційна платформа;
  • Слуга народу;
  • Блок Юлій Світличної РАЗОМ;

Щоправда, наближається до них Європейська солідарність.

Кернес захворів на Covid-19

10 вересня мера Харкова Геннадія Кернеса госпіталізували у лікарню з запаленням легень. У нього підтвердили Covid-19 та двостороннє запалення легень.

16 вересня Кернеса літаком доставили з Харкова до Берліна у клініку Шаріте, де він проходить лікування у реанімаційному відділенні.

2 жовтня Геннадій Кернес здав негативний тест на коронавірус.

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