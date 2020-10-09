Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. Великі міста обиратимуть нового мера або ж переоберуть уже наявного очільника.
Харків – це одне з найбільших міст України, де навчаються тисячі студентів.
Хто, крім Геннадія Кернеса, змагатиметься за крісло очільника Харкова, які шанси у цих кандидатів та партій, читайте на сайті Факти ICTV.
Кандидати на посаду мера Харкова
- Олександр Абрамічев (Європейська солідарність);
- Валерій Безлепкін, самовисуванець;
- Ірина Денисова (За майбутнє);
- Геннадій Кернес (Блок Кернеса – успішний Харків);
- Сергій Кушнарьов (Перемога Пальчевського);
- Олексій Кучер (Слуга народу);
- Георгій Лаговський (Удар);
- Ігор Приходько (ВО Батьківщина);
- Наталія Пилипенко самовисуванець;
- Олександр Фельдман (Опозиційна платформа – За життя);
- Ігор Черняк (Блок Юлії Світличної Разом);
- Микита Соловйов (Демократична сокира);
- Олександра Нарижна (Голос);
- Денис Ярославський самовисуванець.
Які рейтинги у кандидатів:
Наразі найбільший рейтинг серед усіх кандидатів має чинний міський голова Харкова Геннадій Кернес. Згідно з даними групи Рейтинг, йому довіряють 60% харків’ян. Натомість нейтрально до Кернеса ставляться 26%, а негативно висловилися лише 13%.
Також непогані шанси стати мером має представник проросійської ОПЗЖ і один із перебіжчиків Батьківщини Олександр Фельдман. Політику довіряють 36% харків’ян, нейтрально ставляться 37%. Натомість негативну оцінку його особі дали 15%.
Набагато меншу підтримку має чинний очільник ХОДА Олексій Кучер. Позитивно до нього ставляться лише 6%, а нейтрально – 26%. Негативно, зі свого боку, висловилися 14%. Щоправда, такі показники можна пояснити тим, що 54% взагалі ніколи про нього не чули.
Які партії долають поріг у 5%:
- Блок Кернеса Успішний Харків;
- Опозиційна платформа;
- Слуга народу;
- Блок Юлій Світличної РАЗОМ;
Щоправда, наближається до них Європейська солідарність.
Кернес захворів на Covid-19
10 вересня мера Харкова Геннадія Кернеса госпіталізували у лікарню з запаленням легень. У нього підтвердили Covid-19 та двостороннє запалення легень.
16 вересня Кернеса літаком доставили з Харкова до Берліна у клініку Шаріте, де він проходить лікування у реанімаційному відділенні.
2 жовтня Геннадій Кернес здав негативний тест на коронавірус.