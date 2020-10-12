Переселенцев освободили от уплаты ряда налогов

Внутренне перемещенных лиц в Украине освободили от уплаты туристического сбора.

Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Закон определяет право внутренне перемещенных лиц не платить туристический сбор за временное проживание в местах, указанных в справке о постановке на учет ВПО.

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Кроме того, не будут учитываться при исчислении налогооблагаемой базы физических лиц налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, расположенные на временно оккупированной территории объекты недвижимости, которые пока не являются объектом налогообложения.

17 сентября Верховная Рада проголосовала за законопроект №3103.

Закон предусматривает освобождение от уплаты сбора внутренне перемещенных лиц, которые фактически пребывают в местах проживания (например, отелях).