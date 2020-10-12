Внутрішньо переміщених осіб в Україні звільнили від сплати туристичного збору.

Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.

Закон визначає право внутрішньо переміщених осіб не платити туристичний збір за тимчасове проживання в місцях, зазначених у довідці про взяття на облік ВПО.

Читайте: Оформлення компенсації за зруйноване житло на Донбасі – покрокова інструкція

Крім того, не будуть враховуватися під час обчислення оподатковуваної бази фізичних осіб податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території об’єкти нерухомості, які поки що не є об’єктом оподаткування.

17 вересня Верховна Рада проголосувала за законопроект №3103.

Закон передбачає звільнення від сплати збору внутрішньо переміщених осіб, які фактично мешкають у місцях проживання (наприклад, готелях).