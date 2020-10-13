Покров 2020 и День защитника Украины 2020 – как связаны два праздника

Управляющий делами УПЦ, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) рассказал Фактам ICTV о том, как связаны Покров и День защитника Украины с церковной точки зрения.

— Запорожские казаки особо почитали Пресвятую Богородицу. Главным храмом Запорожской Сечи была Покровская церковь. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы тесно связан с воинскими традициями украинского казачества. Последние годы стали более чем серьезным вызовом для тех, кто призван защищать нашу страну. Довольно сложно пройти это испытание без опоры на Бога и его помощь. Защитнику отечества важно в любых ситуациях оставаться христианином. Обращение к заступничеству Божией Матери, упование на ее Покров должно быть важной составляющей воинского служения, — отметил он.

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— Существует ли христианское учение о государстве и его границах?

— Святитель Филарет (Дроздов) как-то сказал: “Плохой гражданин земного отечества не может быть хорошим гражданином Отечества Небесного”. Христианин не должен игнорировать те земные реалии, в которых Господь определил ему жить. Он всегда должен быть готов защищать свое Отечество от неприятеля.

Рубежи Родины являются священными потому, что всякий, кто посягает на эти границы, нарушает заповедь Христа о любви к ближнему. А тот, кто защищает границы своей Родины от неприятеля, проявляет свою деятельную любовь к соотечественникам.

Несмотря на то, что Церковь имеет универсальный вселенский характер, она всегда поддерживала развитие национальных культур. Хорошо известно, что они повлияли на церковное искусство и литургическое творчество. И даже в богослужебной жизни Церкви мы сталкиваемся с особыми национальными традициями.

— Любить свою Родину, свой народ, быть патриотом – что это значит по-христиански, в чем может выражаться?

— Патриотизм как любовь к своему земному Отечеству и к своему народу – это важнейшая христианская добродетель.

Христианский патриотизм проявляется, прежде всего, в нашей искренней ежедневной молитве за нашу Родину. Мы должны трудиться на благо нашего Отечества, сохранять и развивать национальную культуру. А в случае необходимости, мы должны быть готовы защищать Родину с оружием в руках.

Кого касается День защитника? Только военнослужащих

Всех мужчин

Бойцов АТО

Всех патриотов

Всех женщин и мужчин Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Праздники в октябре 2020

В календаре праздников на октябрь 2020 много официальных и неофициальных дат. Но Покров Богородицы, День защитника Украины и День украинского казачества, которые выпадают на 14 октября — самая важная.

В этот день украинцы имеют дополнительный выходной, поскольку это государственный праздник.