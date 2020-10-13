Покрова 2020 і День захисника України 2020 – як пов’язані два свята

Керуючий справами УПЦ, митрополит Бориспільський та Броварський Антоній (Паканич) розповів Фактам ICTV про те, як пов’язані Покрова і День захисника України з церковної точки зору.

– Запорізькі козаки особливо шанували Пресвяту Богородицю. Головним храмом Запорізької Січі була Покровська церква. Свято Покрови Пресвятої Богородиці тісно пов’язане з військовими традиціями українського козацтва. Останні роки стали більш ніж серйозним викликом для тих, хто покликаний захищати нашу країну. Досить складно пройти це випробування без опори на Бога і його допомогу. Захиснику вітчизни важливо у будь-яких ситуаціях залишатися християнином. Звернення до заступництва Божої Матері, надія на її Покров повинно бути важливою складовою військового служіння, – зазначив він.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

– Чи існує християнське вчення про державу та її кордони?

– Святитель Філарет (Дроздов) якось сказав: “Поганий громадянин земної батьківщини не може бути хорошим громадянином Вітчизни Небесної”. Християнин не повинен ігнорувати ті земні реалії, в яких Господь визначив йому жити. Він завжди повинен бути готовий захищати свою Вітчизну від ворога.

Рубежі Батьківщини є священними тому, що всякий, хто зазіхає на ці кордони, порушує заповідь Христа про любов до ближнього. А той, хто захищає кордони своєї Батьківщини від ворога, проявляє свою діяльну любов до співвітчизників.

Незважаючи на те, що Церква має універсальний вселенський характер, вона завжди підтримувала розвиток національних культур. Добре відомо, що вони вплинули на церковне мистецтво і літургійну творчість. І навіть у богослужбовому житті Церкви ми стикаємося з особливими національними традиціями.

– Любити свою Батьківщину, свій народ, бути патріотом – що це означає по-християнськи, в чому може виражатися?

– Патріотизм як любов до своєї земної Батьківщини і до свого народу – це найважливіша християнська чеснота.

Християнський патріотизм проявляється, насамперед, у нашій щирій щоденній молитві за нашу Батьківщину. Ми повинні працювати на благо нашої Вітчизни, зберігати і розвивати національну культуру. А в разі необхідності, ми повинні бути готові захищати Батьківщину зі зброєю в руках.

Кого стосується День захисника? Лише військовослужбовців

Усіх чоловіків

Бійців АТО

Усіх патріотів

Усіх жінок і чоловіків Результати Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Свята у жовтні 2020

У календарі свят на жовтень 2020 багато також офіційних і неофіційних дат. Але Покрова Богородиці, День захисника України і День українського козацтв, які припадають на 14 жовтня – найважливіша.

Цього дня українці мають додатковий вихідний, адже це державне свято.