Чтобы стать smart-city, Киеву нужны не деньги, а их разумное использование — Гусовский

Сергей Гусовский уверен, что в Киеве есть много проблем, которые нуждаются в решении.

В Киеве есть несколько тысяч камер наблюдения, благодаря которым полиция может получать оперативную информацию: преступность упала вдвое, а дела раскрываются за быстрый промежуток времени.

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— Есть проблемы, связанные с сертификацией этого оборудования и с безопасностью информации, которая там сохраняется. Особенно если говорить о непростых временах, вопрос стоит: если хакеры взломают эти системы, какую информацию они смогут получить? — указывает Гусовский.

Электронный билет — это современный способ оплаты проезда, который не смогли использовать на все 100%.

— С Kyiv Smart Card уже несколько раз была ситуация, когда турникеты в метро не срабатывали. Это не кредитная карта — это карта, на которую выписывается сервис. Если турникеты не работают, их просто надо открыть, потому что люди сделали подписку. А их отправляли покупать жетоны, qr-коды. Получается, что инструмент есть, но он используется, как микроскоп, которым забивают гвозди. Электронный билет работает в метрополитене и Киевпастрансе, но не работает в маршрутках. И это тотальные проблемы, потому что маршрутки осуществляют немало перевозок и всерьез конкурируют с Киевпасстрансом. Там все оплачивается наличными, поэтому это вопрос не только финансовой ответственности, а в первую очередь — безопасности, — говорит политик.

В Киеве действует целевая программа Умная столица, где есть поэтапное финансирование и на которую город выделяет немалые средства: в 2019 было заложено 1,5 млрд грн., в 2020 — 1,8 млрд.

— Бюджет города — почти 60 млрд грн. Есть организации, которые готовы предоставить сервис на очень льготных условиях только ради того, чтобы их пустили на рынок с инвестициями. Простого ответа, выделяется ли достаточно денег, нет. Выделяется немало, но этого хватает, чтобы каждый горожанин мог понять для себя, какой сервис он получает от города, рассуждает кандидат в меры.

Выборы мэра Киева 2020

25 октября 2020 года киевляне будут избирать мэра города. В гонке принимают участие кандидаты от разных партий.

Сергей Гусовский — кандидат на пост мэра Киева от политической партии За будущее. Решение о выдвижении его кандидатуры было принято на съезде киевской организации партии 21 сентября.

Полный список кандидатов на пост мэра Киева смотрите на Фактах ICTV.