Сергій Гусовський впевнений, що у Києві є чимало проблем, які потребують вирішення.

У місті Києві є кілька тисяч камер спостереження, завдяки яким поліція може отримувати оперативну інформацію: злочинність впала удвічі, а справи розкриваються за швидший проміжок часу.

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— Є проблеми, пов’язані з сертифікацією цього обладнання і з безпекою інформації, яка там зберігається. Особливо якщо говорити про непрості часи, питання стоїть: якщо хакери зламають ці системи, яку інформацію вони зможуть отримати? – вказує Гусовський.

Електронний квиток – це сучасний спосіб оплати проїзду, який не змогли використати на всі 100%.

— З Kyiv Smart Card вже декілька разів була ситуація, коли турнікети в метро не спрацьовували. Це картка, на яку передплачується сервіс. Якщо турнікети не спрацьовують, їх просто треба відкрити, бо люди зробили передплату. А їх відправляли купувати жетони, qr-коди. Інструмент є, але він використовується, як мікроскоп, яким забивають цвяхи. Електронний квиток працює в метрополітені та Київпастрансі, але не працює в маршрутках. Маршрутки здійснюють чимало перевезень і всерйоз конкурують з Київпастрансом. Там все сплачується готівкою, тому це питання не лише фінансової відповідальності, а в першу чергу – безпеки, – говорить політик.

В Києві діє цільова програма Розумна столиця, де є поетапне фінансування і на яку місто виділяє чималі кошти: в 2019 було закладено 1,5 млрд грн., в 2020 – 1,8 млрд.

— Бюджет міста – майже 60 млрд грн. Є організації, які готові надати сервіс на дуже пільгових умовах тільки заради того, щоб їх пустили на ринок з інвестиціями. Простої відповіді, чи достатньо виділяється грошей, немає. Виділяється чимало, але чи вистачає цього, кожен містянин може зрозуміти для себе з того, який сервіс він отримує від міста, – розмірковує кандидат у мери.

Вибори мера Києва 2020

25 жовтня 2020 року кияни обиратимуть мера міста. У перегонах беруть участь кандидати від різних партій.

Сергій Гусовський – кандидат на пост мера Києва від політичної партії За майбутнє. Рішення про висунення його кандидатури було ухвалене на з’їзді київського осередку партії 21 вересня.

Повний список кандидатів на пост мера Києва дивіться на Фактах ICTV.