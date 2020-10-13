Лоббизм в Украине: современное состояние и перспективы развития G2G

Лоббизм, как сфера, приносит доходы в бюджет через налоговые отчисления, снижает коррупцию, легализует формы коммуникации и способы содействия достижению целей. Страны запада уже давно на законодательном уровне урегулировали этот вопрос. Однако в Украине это понятие носит преимущественно теневой характер.

Это попытались исправить нардепы, представители исполнительной власти, эксперты и руководители госпредприятий во время дискуссии о современном состоянии и перспективах развития Government to Government lobbyism (G2G) в Украине.

Есть организации, которые выступают за то, чтобы такой вид коммуникации с властью наконец-то был узаконен и приносил прибыль государству. Тематика касалась именно формы Government to Government lobbyism (G2G), где участниками являются государственные институты, и несмотря на то, что их пределы компетенции устанавливаются законодательством, часто взаимодействие между ними существенно ограничены.

Читайте: Восстановление экономики после пандемии займет пять лет — Всемирный банк

Украинская ассоциация профессионалов в сфере GR и лоббистов (UAGRPL), основной целью которой является повышение профессионализма, компетентности и высоких этических стандартов в сфере GR, лоббизма и адвокации, объединяет корпоративных профессионалов и профильные организации, и занимается коммуникациями на уровне Government Relations, Public Affairs, Public Advocacy. Именно она была инициатором этого обсуждения.

Екатерина Одарченко, которая является соучредителем ассоциации, считает, что игнорирование такого явления как лоббизм приводит к негативным последствиям для государства.

Нардеп от Голоса Олег Макаров во время выступления заявил, что сейчас лоббизм между государственными структурами часто происходит путем коррупционных методов, и сам закон о лоббизме должен это прекратить и установить цивилизованные правила для участников такого рынка.

А заместитель министра юстиции Валерия Коломиец подчеркнула, что одна из проблем, стоящих на пути к реализации действия закона, кроме его принятия, заключается в финансировании, поскольку возложение расходов на формирование реестров и других технических аспектов требует затрат.

Экономический эксперт Юрий Гаврилечко объяснил, что фактически каждый руководитель госпредприятия, по сути, может считаться лоббистом компании, в которой работает, поэтому вопрос законодательного обеспечения назрел уже давно. Он привел пример, когда мы видим неэффективную работу предприятия, или выявляем нарушения, мы не знаем, действительно ли это результат работы такой, или это работа лоббистов его конкурента.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что законодательное регулирование лоббизма и адвокации является необходимым этапом развития Украины.

Что такое лоббизм и адвокация

Разница между двумя понятиями заключается в характере и конечной цели процесса. Адвокация — это общественная деятельность в продвижении реформ для общественного интереса без исключительной цели получить прибыль.

А лоббизм обычно осуществляется в пользу бизнес-групп на профессиональной основе с целью для лоббиста — получить вознаграждение за свою деятельность.