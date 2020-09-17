Восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, займет пять лет.

Такое мнение высказала в четверг главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт в ходе выступления по видеосвязи на форуме Тенденции-2021, организованном в Мадриде.

— Полное восстановление (экономики, — Ред.) займет целых пять лет, — заявила экономист.

Рейнхарт добавила, что спад, спровоцированный пандемией, будет наблюдаться в одних странах дольше, чем в других, и это усугубит неравенство, поскольку беднейшие страны пострадают от кризиса сильнее.

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В среду главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития Лоранс Бун оценил ущерб мировой экономике из-за распространения коронавируса к концу 2021 года в $7 трлн.

Коронавирус в мире

По состоянию на 17 сентября, более 283 тыс. человек заболели коронавирусом в мире за сутки.

С начала пандемии Covid-19 заразились уже 29 760 579 жителей планеты.

От осложнений коронавируса умерли 939 427 больных, а выздоровели уже 20 212 134 человека.

Антилидерами по количеству больных коронавирусом остаются США, Индия и Бразилия.