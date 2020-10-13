Вопрос оккупированного Крыма для всего мира остается открытым, пока он не вернется в состав Украины в том статусе, в котором он был до февраля 2014 года.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

— Вы могли слышать разные недавние комментарии представителя президента России о том, что Крым никто нигде не будет обсуждать, что этот вопрос “закрыт”. Я могу совершенно четко заявить, что вопрос Крыма “закрыт” исключительно в сознании жителей Кремля, — сказал Кулеба.

По словам министра, для остального мира, и для самих россиян, вопрос Крыма остается открытым, пока он не вернется в состав Украины, то есть до статуса, который у него был до февраля 2014 года.

Он добавил, что все преступления и нарушения, которые совершает российская оккупационная администрация в Крыму, должным образом документируются, и настанет время, когда Россия понесет за них ответственность.

Заявление Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского про мирное соглашение с Россией, которое вернет оккупированные Россией Донбасс и Крым, сказал, что проблемы Крыма не существует и не может существовать в рамках отношений России с какими-то странами, а приоритетным является решение вопроса Донбасса.