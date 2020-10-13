Питання окупованого Криму для всього світу залишатиметься відкритим доти, доки він не повернеться до складу України у тому статусі, який він мав до лютого 2014 року.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу.

– Ви могли чути різні нещодавні коментарі речника президента Росії про те, що Крим ніхто ніде не буде обговорювати, що це питання “закрите”. Я можу абсолютно чітко заявити, що питання Криму “закрите” винятково у свідомості жителів Кремля, – сказав Кулеба.

За словами міністра, для решти світу, та й для самих росіян, питання Криму залишатиметься відкритим доти, доки він не повернеться до складу України, тобто до статусу, який у нього був до лютого 2014 року.

Він додав, що всі злочини й порушення, які вчиняє російська окупаційна адміністрація в Криму, належним чином документуються, і настане час, коли Росія понесе за них відповідальність.

Заява Кремля

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського щодо мирної угоди з Росією, яка поверне окуповані Росією Донбас і Крим, сказав, що проблеми Криму не існує і не може існувати в рамках відносин Росії з якимись країнами, а пріоритетним є вирішення питання Донбасу.