Выборы в Одессе 2020: список партий в горсовет

На местные выборы 2020 в Одесский городской совет зарегистрировалось 12 партий.
Территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации четырем партиям, некоторые из них сегодня оспаривают решение в судебном порядке.
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Рейтинг партий в одесский горсовет:
Согласно опросу КМИС, который проводили в начале сентября, смотрите следующие результаты:
- Доверяй делам — 34,1%;
- ОПЗЖ — 12,4%;
- Слуга народа — 6,7%;
- Европейская Солидарность — 4,1%;
- партия Шария — 3,6%;
- блок Дмитрия Голубова — 3,2%;
- Движение новых сил — 2,3%;
- Батькивщина — 1,8%;
- Сила и честь — 0,8%;
- Другая партия — 1,8%.
Партии, которые идут в одесский горсовет:
Доверяй делам
Партия действующего мэра Геннадия Труханова. Возглавляет список городской голова.
Оппозиционная платформа — За жизнь
Первым номером выдвинут народный депутат Михаил Скорик.
Слуга народа
Возглавляет список народный артист Украины Олег Филимонов.
Европейская солидарность
Первый номер списка — Петр Обухов, директор компании Такси Бонд.
Партия Шария
Список возглавляет местный предприниматель Алексей Негаткин.
Блок Дмитрия Голубова
Первый номер — Дмитрий Голубов — исполняющий обязанности ректора Международного университета.
Всеукраинское объединение Батькивщина
Возглавляет список Людмила Орешина — генеральный директор телерадиокомпании Новая Одесса.
Сила и Честь
Первый номер списка — Владимир Савченко, руководитель общественной организации Волонтерское движение Общая Цель.
За будущее
Возглавляет список партии Сергей Калинчук — преподаватель хирургических дисциплин.
Победа Пальчевского
Первый номер списка — Максим Болдин, генеральный директор юридической фирмы Интраст.
Голос
Возглавляет список партии Наталья Делиева — глава Ассоциации женщин Украины и Первого благотворительного театрального фонда.
Национальный корпус
Первый номер в списке — Сергей Варламов, член политической партии Национальный корпус, юрист по образованию.
Свобода
Первый номер списка — Павел Кириленко, начальник отдела аналитики и исследования товарных рынков ООО Ватек 96.
Местные выборы 2020
5 сентября в Украине официально стартовал избирательный процесс на местных выборах. Участки откроются 25 октября 2020 года.
Как правильно заполнить бюллетень на местных выборах 2020 читайте в нашем материале.