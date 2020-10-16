Выборы в Одессе 2020: список партий в горсовет

На местные выборы 2020 в Одесский городской совет зарегистрировалось 12 партий.

Территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации четырем партиям, некоторые из них сегодня оспаривают решение в судебном порядке.

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Рейтинг партий в одесский горсовет:

Согласно опросу КМИС, который проводили в начале сентября, смотрите следующие результаты:

Доверяй делам — 34,1%;

ОПЗЖ — 12,4%;

Слуга народа — 6,7%;

Европейская Солидарность — 4,1%;

партия Шария — 3,6%;

блок Дмитрия Голубова — 3,2%;

Движение новых сил — 2,3%;

Батькивщина — 1,8%;

Сила и честь — 0,8%;

Другая партия — 1,8%.

Партии, которые идут в одесский горсовет:

Доверяй делам

Партия действующего мэра Геннадия Труханова. Возглавляет список городской голова.

Оппозиционная платформа — За жизнь

Первым номером выдвинут народный депутат Михаил Скорик.

Слуга народа

Возглавляет список народный артист Украины Олег Филимонов.

Европейская солидарность

Первый номер списка — Петр Обухов, директор компании Такси Бонд.

Партия Шария

Список возглавляет местный предприниматель Алексей Негаткин.

Блок Дмитрия Голубова

Первый номер — Дмитрий Голубов — исполняющий обязанности ректора Международного университета.

Всеукраинское объединение Батькивщина

Возглавляет список Людмила Орешина — генеральный директор телерадиокомпании Новая Одесса.

Сила и Честь

Первый номер списка — Владимир Савченко, руководитель общественной организации Волонтерское движение Общая Цель.

За будущее

Возглавляет список партии Сергей Калинчук — преподаватель хирургических дисциплин.

Победа Пальчевского

Первый номер списка — Максим Болдин, генеральный директор юридической фирмы Интраст.

Голос

Возглавляет список партии Наталья Делиева — глава Ассоциации женщин Украины и Первого благотворительного театрального фонда.

Национальный корпус

Первый номер в списке — Сергей Варламов, член политической партии Национальный корпус, юрист по образованию.

Свобода

Первый номер списка — Павел Кириленко, начальник отдела аналитики и исследования товарных рынков ООО Ватек 96.

Местные выборы 2020

5 сентября в Украине официально стартовал избирательный процесс на местных выборах. Участки откроются 25 октября 2020 года.

Как правильно заполнить бюллетень на местных выборах 2020 читайте в нашем материале.