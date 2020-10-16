Вибори в Одесі 2020: список партій до міськради

На місцеві вибори 2020 до Одеської міської ради зареєструвалось 12 партій.
Територіальна виборча комісія відмовила у реєстрації чотирьом партіям, деякі з них нині оскаржують рішення в судовому порядку.
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Рейтинг Партій у одеську міськраду:
Згідно з опитуванням КМІС, яке проводили на початку вересня, дивіться наступні результати:
- Довіряй справам – 34,1%;
- ОПЗЖ – 12,4%;
- Слуга народу – 6,7%;
- Європейська Солідарність – 4,1%;
- Партія Шарія – 3,6%;
- Блог Голубова – 3,2%;
- Рух нових сил – 2,3%;
- Батьківщина – 1,8%;
- Сила і честь – 0,8%;
- Інша партія – 1,8%.
Партії, які йдуть в одеську міськраду:
Довіряй справам
Партія чинного мера Геннадія Труханова. Очолює список міський голова.
Опозиційна платформа – За життя
Першим номером висунутий народний депутат Михайло Скорик.
Слуга народу
Очолює список народний артист України Олег Філімонов.
Європейська солідарність
Перший номер списку – Петро Обухов, директор компанії Таксі Бонд.
Партія Шарія
Список очолює місцевий підприємець Олексій Негаткін.
Блок Дмитра Голубова
Перший номер блоку – Дмитро Голубов, виконувач обов’язків ректора Міжнародного університету.
Всеукраїнське об’єднання Батьківщина
Очолює список Людмила Орешина – генеральний директор телерадіокомпанії Нова Одеса.
Сила і Честь
Перший номер списку – Володимир Савченко, керівник громадської організації Волонтерський рух Спільна Мета.
За майбутнє
Очолює список партії Сергій Калінчук – викладач хірургічних дисциплін.
Перемога Пальчевського
Перший номер списку – Максим Болдін, генеральний директор юридичної фірми Інтраст.
Голос
Очолює список партії Наталя Делієва – глава Асоціації жінок України та Першого благодійного театрального фонду.
Національний корпус
Перший номер у списку – Сергій Варламов, член політичної партії Національний корпус, юрист за освітою.
Свобода
Перший номер списку – Павло Кириленко, начальник відділу аналітики та дослідження товарних ринків ТОВ Ватек 96.
Місцеві вибори 2020
5 вересня в Україні офіційно стартував виборчий процес на місцевих виборах. Дільниці відкриються 25 жовтня 2020 року.
Як правильно заповнити бюлетень на місцевих виборах 2020 читайте в нашому матеріалі.