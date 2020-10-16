Вибори в Одесі 2020: список партій до міськради

На місцеві вибори 2020 до Одеської міської ради зареєструвалось 12 партій.

Територіальна виборча комісія відмовила у реєстрації чотирьом партіям, деякі з них нині оскаржують рішення в судовому порядку.

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Рейтинг Партій у одеську міськраду:

Згідно з опитуванням КМІС, яке проводили на початку вересня, дивіться наступні результати:

Довіряй справам – 34,1%;

ОПЗЖ – 12,4%;

Слуга народу – 6,7%;

Європейська Солідарність – 4,1%;

Партія Шарія – 3,6%;

Блог Голубова – 3,2%;

Рух нових сил – 2,3%;

Батьківщина – 1,8%;

Сила і честь – 0,8%;

Інша партія – 1,8%.

Партії, які йдуть в одеську міськраду:

Довіряй справам

Партія чинного мера Геннадія Труханова. Очолює список міський голова.

Опозиційна платформа – За життя

Першим номером висунутий народний депутат Михайло Скорик.

Слуга народу

Очолює список народний артист України Олег Філімонов.

Європейська солідарність

Перший номер списку – Петро Обухов, директор компанії Таксі Бонд.

Партія Шарія

Список очолює місцевий підприємець Олексій Негаткін.

Блок Дмитра Голубова

Перший номер блоку – Дмитро Голубов, виконувач обов’язків ректора Міжнародного університету.

Всеукраїнське об’єднання Батьківщина

Очолює список Людмила Орешина – генеральний директор телерадіокомпанії Нова Одеса.

Сила і Честь

Перший номер списку – Володимир Савченко, керівник громадської організації Волонтерський рух Спільна Мета.

За майбутнє

Очолює список партії Сергій Калінчук – викладач хірургічних дисциплін.

Перемога Пальчевського

Перший номер списку – Максим Болдін, генеральний директор юридичної фірми Інтраст.

Голос

Очолює список партії Наталя Делієва – глава Асоціації жінок України та Першого благодійного театрального фонду.

Національний корпус

Перший номер у списку – Сергій Варламов, член політичної партії Національний корпус, юрист за освітою.

Свобода

Перший номер списку – Павло Кириленко, начальник відділу аналітики та дослідження товарних ринків ТОВ Ватек 96.

Місцеві вибори 2020

5 вересня в Україні офіційно стартував виборчий процес на місцевих виборах. Дільниці відкриються 25 жовтня 2020 року.

Як правильно заповнити бюлетень на місцевих виборах 2020 читайте в нашому матеріалі.