Дело Василия Стуса: почему книга о поэте снова под запретом

19 октября Дарницкий районный суд Киева запретил распространять книгу об украинском поэте-диссиденте Василие Стусе без разрешения депутата от партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктора Медведчука.

Что известно об этом деле и как в сети реагируют на решение — читайте в материале.

О чем книга и при чем здесь Медведчук

Книга историка и публициста Вахтанга Кипиани Дело Василия Стуса вышла в мае 2019 года. В ней он собрал главные документы из архива бывшего КГБ, в которых говорится о том, как и за что судили украинского диссидента.

Действующий депутат от партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук тогда был государственным защитником Василия Стуса.

Как свидетельствуют документы, приведенные в книге, Виктор Медведчук нарушил адвокатскую этику во время судебного процесса над Стасом в 1980 году. Однако сам нардеп вины не признает.

Поэтому в сентябре 2019 года он подал иск в суд, в котором просил запретить книгу Вахтанга Кипиани Дело Василия Стуса.

Решение суда

Дарницкий районный суд Киева 19 октября принял решение о запрете издания и распространения книги Дело Василия Стуса.

Суд признал, что она является недостоверной и такой, что нарушает личные неимущественные права Виктора Медведчука на уважение к чести и достоинству, неприкосновенности деловой репутации.

Также суд запретил Вахтангу Кипиани и издательству Vivat распространять напечатанный тираж Дела Василия Стуса и дальнейшее тиражирование.

Кроме того, запрещается распространять, использовать в СМИ информацию, которая содержится в двух разделах, где автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Василия Стуса в процессе 1980 года.

В течение 30 дней решение суда можно обжаловать в Киевском апелляционном суде.

Что известно о судье, которая приняла решение

Марина Заставенко родом из Донецкой области. Ранее работала в Красногвардейском районном суде Макеевки. В 2017 году ее хотели уволить за связи с так называемой ДНР.

В 2016 году СБУ обращалась в Высшую квалификационную комиссию судей из-за того, что у судьи есть имущество на временно оккупированных территориях, а сама она систематически ездит туда.

Квалификационная комиссия сначала открыла дисциплинарное дело, но потом отказалась увольнять судью.

Реакция издательства

Генеральный директор Vivat Юлия Орлова уже сообщила, что издательство будет подавать апелляцию.

— Мы были готовы к такому решению, ведь было бы наивно надеяться, что в борьбе с таким соперником победим сразу. Мы приняли непростое финансовое, но вполне понятное для нас с точки зрения морали решение идти в Апелляционный суд. Заявление будет подано как только получим полный текст решения суда.

Книгу раскупили, готовится новый тираж

Вахтанг Кипиани сообщил, что после решения суда книгу раскупили за считанные минуты. Однако издательство будет печатать новый тираж, пока решение суда не вступило в силу. Его ожидают 2 ноября.

Дополнительный тираж будет насчитывать 3 500 экземпляров. Сейчас уже распространили 19 900 книг.

Реакция сети

Решение суда вызвало ряд возмущение и среди пользователей соцсетей.



















Дело Василия Стуса: как книга о диссиденте оказалась под запретом / 5 фотографий

Кто такой Василий Стус

Василий Стус — известный украинский поэт и литературовед. Он был одним из самых активных представителей украинского движения шестидесятников, критиковал тоталитарную систему, протестовал против нарушения прав человека.

За малейшее нарушение режима или острые выступления его бросали в карцер. В 1980 году Василия Стуса приговорили к 10 годам лагерей, где он и погиб в сентябре 1985 года.