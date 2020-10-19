Справа Василя Стуса: чому книга про поета знову під забороною

19 жовтня Дарницький районний суд Києва заборонив поширювати книгу про українського поета-дисидента Василя Стуса без дозволу депутата від партії Опозиційна платформа – За життя Віктора Медведчука.

Що відомо про цю справу і як в мережі реагують на рішення – читайте в матеріалі.

Про що книга і до чого тут Медведчук

Книга історика і публіциста Вахтанга Кіпіані Справа Василя Стуса вийшла друком у травні 2019 року. У ній він зібрав головні документи з архіву колишнього КДБ, у яких йдеться про те, як і за що судили українського дисидента.

Чинний депутат від партії Опозиційна платформа – За життя Віктор Медведчук тоді був державним захисником Василя Стуса.

Як свідчать документи, наведені у книзі, Віктор Медведчук порушив адвокатську етику під час судового процесу над Стусом у 1980 році. Однак сам нардеп провини не визнає.

Тому у вересні 2019 року він подав позов до суду, у якому просив заборонити книжку Вахтанга Кіпіані Справа Василя Стуса.

Рішення суду

Дарницький районний суд Києва 19 жовтня ухвалив рішення про заборону видання та поширення книги Справа Василя Стуса.

Суд визнав, що вона є недостовірною й такою, що порушує особисті немайнові права Віктора Медведчука на повагу до честі й гідності, недоторканності ділової репутації.

Також суд заборонив Вахтангу Кіпіані і видавництву Vivat розповсюджувати надрукований тираж Справи Василя Стуса й подальше тиражування.

Крім того, забороняється поширювати, використовувати у ЗМІ інформацію, яка міститься у двох розділах, де автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Василя Стуса у судовому процесі 1980 року.

Протягом 30 днів рішення суду можна оскаржити у Київському апеляційному суді.

Що відомо про суддю, яка ухвалила рішення

Марина Заставенко родом з Донецької області. Раніше працювала в Червоногвардійському районному суді Макіївки. У 2017 році її хотіли звільнити за зв’язки з так званою ДНР.

У 2016 році СБУ зверталася до Вищої кваліфікаційної комісії суддів через те, що у судді є майно на тимчасово окупованих територіях, а сама вона систематично їздить туди.

Кваліфікаційна комісія спочатку відкрила дисциплінарну справу, але потім відмовилась звільняти суддю.

Реакція видавництва

Генеральний директор Vivat Юлія Орлова вже повідомила, що видавництво подаватиме апеляцію.

– Ми були готові до такого рішення, адже було б наївно сподіватись, що в боротьбі з таким суперником переможемо одразу. Ми ухвалили непросте фінансове, але цілком зрозуміле для нас з точки зору моралі рішення йти в Апеляційний суд. Заява буде подана щойно отримаємо повний текст рішення суду.

Книгу розкупили, готується новий наклад

Вахтанг Кіпіані повідомив, що після рішення суду книгу розкупили за лічені хвилини. Однак видавництво додруковуватиме новий наклад, поки рішення суду не набуло чинності. Його очікують 2 листопада.

Додатковий наклад налічуватиме 3 500 примірників. Наразі вже розповсюдили 19 900 книжок.

Реакція мережі

Рішення суду викликало низку обурення і серед користувачів соцмереж.



















Справа Василя Стуса: як книга про дисидента опинилася під забороною / 5 фотографий

Хто такий Василь Стус

Василь Стус – відомий український поет і літературознавець. Він був одним із найактивніших представників українського руху шістдесятників, критикував тоталітарну систему, протестував проти порушення прав людини.

За найменше порушення режиму чи гострі виступи його кидали до карцеру. У 1980 році Василя Стуса засудили до 10 років таборів, де він і загинув у вересні 1985 року.