Согласно результатам опроса социологической группы Рейтинг, на местных выборах 2020 условный пятипроцентный барьер преодолевают пять партий.

В частности, Слуга народа может получить 16,7% голосов тех, кто определился и имеет однозначное намерение прийти на выборы, Оппозиционная платформа — За жизнь — 13,5%, Европейская солидарность — 13,2%, Батькивщина — 8,6% и За будущее — 7,4%.

58% опрошенных отметили, что уже определились, за кого голосовать, 40% — не определились.

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О своем участии в местных выборах заявили 61% опрошенных, еще 18% сомневаются, 7% — возможно примут участие в голосовании.

В случае обострения ситуации с коронавирусом на избирательные участки 25 октября готовы прийти 51% избирателей.

Сегодня только 34% опрошенных считают, что ситуация после выборов в их городе/селе улучшится. Зато, по мнению 52% опрошенных, ничего не изменится.

Опрос проводила социологическая группа Рейтинг 16-19 октября. Опросили пять тыс. Респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 1,4%.

25 октября в Украине пройдут местные выборы 2020. Однако они несколько отличаться от предыдущих. Ведь в этом году избиратель получит сразу несколько бюллетеней, а еще кроме привычных + или ✓ нужно будет также отметить цифры.

Источник: Социологическая группа Рейтинг