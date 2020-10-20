Рейтинг партій на місцевих виборах 2020 – опитування

Згідно з результатами опитування соціологічної групи Рейтинг, на місцевих виборах 2020 умовний п’ятивідсотковий бар’єр долають п’ять партій.

Зокрема, Слуга народу може отримати 16,7% голосів тих, хто визначився і має однозначний намір прийти на вибори, Опозиційна платформа – За життя – 13,5%, Європейська солідарність – 13,2%, Батьківщина – 8,6% та За майбутнє – 7,4%.

Водночас лише партія За майбутнє продемонструвала постійне зростання рейтингу протягом усього часу виборчої кампанії. Водночас вона є наймолодшою політсилою у списку лідерів – партія була створена лише цієї весни.







Пройдуть п’ять політсил: які партії долають бар’єр на місцевих виборах 2020 / 2 фотографии

Інші політсили не подолали виборчого бар’єру 5%.

58% опитаних зазначили, що вже визначилися, за кого голосувати, 40% – не визначилися.

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Про свою участь у місцевих виборах заявили 61% опитаних, ще 18% вагаються, 7% – можливо візьмуть участь у голосуванні.

У разі загострення ситуації з коронавірусом на виборчі дільниці 25 жовтня готові прийти 51% виборців.

Сьогодні тільки 34% опитаних вважають, що ситуація після виборів у їхньому місті/селі покращиться. Натомість, на думку 52% опитаних, нічого не зміниться.

Опитування проводила соціологічна група Рейтинг 16-19 жовтня. Опитали п’ять тис. респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 1,4%.

25 жовтня в Україні пройдуть місцеві вибори 2020. Однак вони дещо відрізнятимуться від попередніх. Адже цьогоріч виборець отримає одразу декілька бюлетенів, а ще крім звичних + або ✓ потрібно буде також відзначити цифри.

Джерело: Соціологічна група Рейтинг