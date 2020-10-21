Кабмин выделил 300 млн грн на строительство путепровода в Херсоне

Кабинет министров выделил 300 млн грн на строительство путепровода по проспекту Адмирала Сенявина в Херсоне.

Также Кабмин согласовал выделение в Херсонской области земли для Минобороны для строительства военной базы.

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На заседании также согласовали стратегию совершенствования систем орошения на Херсонщине.

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Также правительство выделило 500 млн грн на дезинфицирующие средства в школах.

Кабмин переходит в онлайн

С 26 октября правительство полностью перейдет на работу в режиме онлайн. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании 21 октября.

К заседаниям будут привлекать представителей облгосадминистраций.