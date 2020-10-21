Кабмин переходит на работу в режиме онлайн — Шмыгаль

С 26 октября правительство полностью перейдет на работу в режиме онлайн.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании 21 октября.
— Это является требованием времени. Поэтому мы переходим на такой режим работы, — заявил Шмыгаль.
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Также Шмыгаль анонсировал, что к заседаниям будут привлекать представителей облгосадминистраций.
Кабмин выделил деньги
Кабинет министров вдвое увеличил доплаты военнослужащим и медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом. Дополнительно выделили почти 2 млрд грн на доплаты.
Также выделили 3 млрд грн на борьбу с Covid-19 с специального фонда.