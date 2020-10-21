Кабмин переходит на работу в режиме онлайн — Шмыгаль

С 26 октября правительство полностью перейдет на работу в режиме онлайн.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании 21 октября.

— Это является требованием времени. Поэтому мы переходим на такой режим работы, — заявил Шмыгаль.

Читайте: Львовщину ждет скачок заболеваемости. Шмыгаль призвал регионы увеличить коечный фонд

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Также Шмыгаль анонсировал, что к заседаниям будут привлекать представителей облгосадминистраций.

Кабмин выделил деньги

Кабинет министров вдвое увеличил доплаты военнослужащим и медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом. Дополнительно выделили почти 2 млрд грн на доплаты.

Также выделили 3 млрд грн на борьбу с Covid-19 с специального фонда.